Первая страна ЕС ввела официальный контроль над ИИ

Италия стала первой страной Евросоюза, в которой приняли всеобъемлющий закон, регулирующий использование искусственного интеллекта и предусматривающего наказания вплоть до тюремных сроков, если ИИ-технологии будут использоваться для причинения вреда. Закон одобрил парламент страны, сообщает The Guardian.

В правительстве заявили, что новый закон, соответствующий закону ЕС об искусственном интеллекте, является решающим шагом в оказании влияния на использование ИИ в Италии. Его цель заключается в том, чтобы способствовать «ориентированному на человека, прозрачному и безопасному использованию ИИ», уделяя особое внимание «инновациям, кибербезопасности и защите частной жизни».

Закон вводит наказание в виде тюремного срока от одного до пяти лет за незаконное распространение контента, созданного или обработанного искусственным интеллектом, если он наносит кому-либо вред. К такому контенту отнесли в том числе дипфейки.

Также закон предусматривает более строгие наказания за использование технологий искусственного интеллекта для совершения преступлений, включая мошенничество и кражу личных данных. Помимо этого, вводится более строгий контроль за использованием ИИ на рабочих местах, а также в ряде секторов, например, в здравоохранении, образовании, правосудии и спорте.

Детям в возрасте до 14 лет для доступа к ИИ потребуется согласие родителей. Кроме того, закон защищает авторские права на созданные ИИ работы, если они являются «результатом подлинных интеллектуальных усилий». В то же время анализ текста и данных с помощью ИИ будет разрешен только в тех случаях, если они не защищены авторским правом, или для научных исследований.

Заместитель министра по цифровой трансформации Алессио Бутти заявил, что закон «возвращает инновации в сферу общественных интересов, направляя ИИ в сторону роста, прав и полной защиты граждан». Контролировать соблюдение закона правительство поручило Агентству по цифровым технологиям Италии и Национальному агентству по кибербезопасности.

