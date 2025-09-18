EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Первая страна ЕС ввела официальный контроль над ИИ

2 минуты чтения 16:22

Италия стала первой страной Евросоюза, в которой приняли всеобъемлющий закон, регулирующий использование искусственного интеллекта и предусматривающего наказания вплоть до тюремных сроков, если ИИ-технологии будут использоваться для причинения вреда. Закон одобрил парламент страны, сообщает The Guardian.

В правительстве заявили, что новый закон, соответствующий закону ЕС об искусственном интеллекте, является решающим шагом в оказании влияния на использование ИИ в Италии. Его цель заключается в том, чтобы способствовать «ориентированному на человека, прозрачному и безопасному использованию ИИ», уделяя особое внимание «инновациям, кибербезопасности и защите частной жизни».

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Закон вводит наказание в виде тюремного срока от одного до пяти лет за незаконное распространение контента, созданного или обработанного искусственным интеллектом, если он наносит кому-либо вред. К такому контенту отнесли в том числе дипфейки.

Также закон предусматривает более строгие наказания за использование технологий искусственного интеллекта для совершения преступлений, включая мошенничество и кражу личных данных. Помимо этого, вводится более строгий контроль за использованием ИИ на рабочих местах, а также в ряде секторов, например, в здравоохранении, образовании, правосудии и спорте.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Детям в возрасте до 14 лет для доступа к ИИ потребуется согласие родителей. Кроме того, закон защищает авторские права на созданные ИИ работы, если они являются «результатом подлинных интеллектуальных усилий». В то же время анализ текста и данных с помощью ИИ будет разрешен только в тех случаях, если они не защищены авторским правом, или для научных исследований.

Заместитель министра по цифровой трансформации Алессио Бутти заявил, что закон «возвращает инновации в сферу общественных интересов, направляя ИИ в сторону роста, прав и полной защиты граждан». Контролировать соблюдение закона правительство поручило Агентству по цифровым технологиям Италии и Национальному агентству по кибербезопасности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве