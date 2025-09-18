EN
Круговорот воды в природе стал непредсказуемым

2 минуты чтения 15:17

В отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН говорится, что глобальные запасы воды становятся менее устойчивыми. Это приводит к наводнениям, засухам и угрозам для сельского хозяйства, передает Bloomberg.

Отмечается, что прошлый год стал рекордно жарким из-за климатических изменений. При этом уровень рек и количество осадков в разных частях мира менялись непредсказуемо. Так, в 2024 году почти две трети речных бассейнов мира имели уровень воды, значительно выше или значительно ниже обычных значений.

«Круговорот воды становится все труднее предсказывать. Он становится все более непредсказуемым», — заявил Стефан Уленбрук, директор по гидрологии ВМО и один из авторов доклада.

По данным метеорологической организации, средняя температура в 2024 году превысила доиндустриальный показатель на 1,55 градуса по Цельсию, что является самым высоким уровнем за последние 175 лет. Помимо повышения температуры воздуха, изменение климата приводит к усилению обильных осадков и тропических штормов, а также к таянию ледников. Это, в свою очередь, увеличивает риск и интенсивность наводнений.

Кроме того, в первой половине прошлого года на засухи и экстремально высокие температуры в некоторых регионах влияло такое погодное явление, как Эль-Ниньо — климатический феномен, который заключается в колебаниях температур воды в Тихом океане.

Bloomberg отмечает, что неустойчивость запасов воды может привести к срыву продовольственных поставок, большему числу военных конфликтов и росту миграции. Как пишет издание, наиболее пострадавшими в 2024 году регионами оказались бассейн Амазонки, где весной и летом наблюдалась сильная засуха, а также Западная и Центральная Африка, где в результате наводнений погибло 2500 человек, а еще четыре миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, наводнения в Европе затронули наибольшую по площади территорию за последние 12 лет.

