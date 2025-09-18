EN
Изменение климата открыло новый скоростной маршрут из Китая в Европу

13:47

Китайская судоходная компания готовится протестировать новый скоростной маршрут в Европу, ставший возможным благодаря таянию арктических льдов из-за глобального изменения климата. Об этом пишет американское издание Politico.

По его данным, контейнеровоз Istanbul Bridge 20 сентября в сопровождении ледоколов отправится из китайского порта Нинбо-Чжоушань в британский Феликстоу. Как ожидается, на преодоление этого пути у судна уйдет 18 дней. При этом Politico отмечает, что это не первый рейс по этому маршруту, но попытка Китая наладить регулярное сообщение по российскому Северному морскому пути, который связывает несколько портов Азии и Европы.

«В целом Арктика открывается. Двадцать лет назад она была заморожена. Но теперь, когда она тает и что-то открывается, появился интерес», — заявил изданию Мальте Хамперт, старший научный сотрудник и основатель Арктического института, вашингтонского аналитического центра, изучающего безопасность в Арктике.

При этом он подчеркнул, что Арктика стала первым регионом, где глобальное изменение климата повлияло на геополитическое положение в мире. «Если бы не изменение климата, мы бы об этом не говорили. Россия не добывала бы нефть и газ в Арктике. Китай не отправлял бы контейнеровозы через Арктику», — сказал эксперт.

Он также отметил, что таяние арктических льдов может сделать доступным куда более короткие и удобные маршруты для судоходства, тогда как сейчас большая часть мировой торговли по морю проходит через «узкие места».

«Большая часть мировой торговли проходит через Суэцкий канал, Средиземное море и Сингапур. Но путь через Арктику на 40% короче и там гораздо меньше геополитической неопределенности… поэтому она потенциально может стать альтернативным торговым путем. Вопрос в том, происходит ли это на самом деле? И насколько быстро?» — отметил Хамперт.

В свою очередь, главный аналитик консалтинговой компании в сфере судоходства Xeneta Питер Сэнд отметил, что идея наладить морское сообщение между Азией и Европой через Арктику не нова. По его словам, ее не только озвучивали, но и пытались реализовать несколько раз за последние десятилетия.

