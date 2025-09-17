EN
Британия приготовила Трампу самый пышный прием в истории

2 минуты чтения 10:15

17 сентября президент США Дональд Трамп начнет свой второй официальный визит в Великобританию. Король страны Карл III и члены королевской семьи подготовили к его приезду красную дорожку, парадный кортеж, салют, военный парад и банкет. В Великобритании заявили, что это самая масштабная военная церемония приветствия за всю историю страны, передает Reuters.

Так, королевская семья отправила принца Уильяма, которого Трамп называл «очень красивым», и его супругу Кейт встречать президента США. Затем король Великобритании и его супруга королева Камилла присоединятся к Трампу и его жене Мелании во время процессии по территории замка, вдоль маршрута которой выстроятся 1300 британских военнослужащих.

Члены королевской семьи покажут президенту и первой леди исторические экспонаты из королевской коллекции, имеющие отношение к США, а затем чета Трампов посетит часовню Святого Георгия — место последнего упокоения королевы Елизаветы, которая принимала Трампа во время его первого государственного визита в 2019 году.

Позже состоится парад военных самолетов, который пройдет перед государственным банкетом. На нем король Великобритании и президент США выступят с речами. На следующий день участники встречи переместятся в Чекерс, загородную резиденцию британского премьер-министра Кира Стармера.

Как пишет Reuters, Трамп является поклонником королевской семьи и не скрывает своей радости от того, что он стал первым политиком, которого монархи Великобритании дважды приглашали посетить страну. «Я люблю короля Карла», — писал Трамп в своем аккаунте в Truth Social в феврале.

Отмечается, что Стармер хочет использовать эти настроения Трампа, чтобы укрепить «особые отношения» между двумя странами и экономическое сотрудничество, а также обсудить миллиардные инвестиции и пошлины. Кроме того, Стармер, как пишет Reuters, хочет оказать давление на Трампа по поводу Украины. Представитель премьер-министра назвал визит президент США «исторической возможностью», появившейся «в решающий момент для глобальной стабильности и безопасности».

Ранее СМИ писали, что Карл III играет важную роль для Украины во взаимоотношениях с Трампом. Так, после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме король и премьер-министр Великобритании поддержали президента Украины. Би-би-си отмечает, что Великобритания пытается заручиться поддержкой Запада для Украины, не отталкивая и не раздражая администрацию Трампа в США.

В то же время, как пишет Politico, от встречи Трампа с Карлом III и Стармером не стоит ждать серьезных прорывов. По данным издания, Стармер может достичь небольших успехов, например, добиться пересмотра предельных цен на российскую нефть — ЕС в Великобритания уже понизили верхний порог стоимости, тогда как США этого не сделали, — или уговорить Трампа присоединиться к европейским санкциям против России.

