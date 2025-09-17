Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды

Международная группа ученых «Экспедиция 101» исследовала образцы воды, полученные в результате бурения дна под Атлантическим океаном у северо-восточного побережья США — исследователи считают, что нашли огромный резервуар пресной воды, пишет CNN.

Обнаруженная вода содержит значительно меньше соли, чем морская — ее уровень соответствует стандартам для питьевой воды. Исследователи еще не изучили подробно ее состав и возраст — результаты анализов будут готовы примерно через полгода.

Информацию о возрасте воды ученые хотят получить, чтобы понять возобновляются ли ее запасы под дном океана — это поможет им спрогнозировать, как они изменятся при повышении уровня всего мирового океана. Необходимы также данные по обитающим в образцах воды микробам — без этого не получится сделать окончательный вывод о ее безопасности для человека.

«Мы полагаем, что пресная вода попала туда тысячи лет назад, когда уровень моря был намного ниже, а континентальный шельф обнажался на суше», — рассказала профессор Университета Делавэра Холли Майкл. При этом, как отмечают журналисты, на данный момент в научном сообществе нет устоявшейся точки зрения на этот вопрос — вода могла попасть в это место и после дождей, а также в результате таяния ледников.

Не принимавший участия в экспедиции доцент-исследователь школы геологических наук имени Джексона при Техасском университете Эрик Аттиас считает, что обнаруженные запасы воды могут обеспечивать мегаполис размером с Нью-Йорк на протяжении ста лет и помочь бороться с нехваткой пресной воды в мире.

По данным CNN, водоносные ресурсы быстро истощаются — в будущем человечеству придется прибегать к более дорогим источникам получения питьевой воды, например, к опреснению. Подводные ресурсы могут стать альтернативой, если человечеству удастся решить ряд проблем с ее добычей и транспортировкой. По оценкам ученых, до начала полноценного использования этих запасов должно пройти не менее 10 лет.