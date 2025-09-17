EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды

2 минуты чтения 21:05

Международная группа ученых «Экспедиция 101» исследовала образцы воды, полученные в результате бурения дна под Атлантическим океаном у северо-восточного побережья США — исследователи считают, что нашли огромный резервуар пресной воды, пишет CNN.

Обнаруженная вода содержит значительно меньше соли, чем морская — ее уровень соответствует стандартам для питьевой воды. Исследователи еще не изучили подробно ее состав и возраст — результаты анализов будут готовы примерно через полгода.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Информацию о возрасте воды ученые хотят получить, чтобы понять возобновляются ли ее запасы под дном океана — это поможет им спрогнозировать, как они изменятся при повышении уровня всего мирового океана. Необходимы также данные по обитающим в образцах воды микробам — без этого не получится сделать окончательный вывод о ее безопасности для человека.

«Мы полагаем, что пресная вода попала туда тысячи лет назад, когда уровень моря был намного ниже, а континентальный шельф обнажался на суше», — рассказала профессор Университета Делавэра Холли Майкл. При этом, как отмечают журналисты, на данный момент в научном сообществе нет устоявшейся точки зрения на этот вопрос — вода могла попасть в это место и после дождей, а также в результате таяния ледников.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Не принимавший участия в экспедиции доцент-исследователь школы геологических наук имени Джексона при Техасском университете Эрик Аттиас считает, что обнаруженные запасы воды могут обеспечивать мегаполис размером с Нью-Йорк на протяжении ста лет и помочь бороться с нехваткой пресной воды в мире.

По данным CNN, водоносные ресурсы быстро истощаются — в будущем человечеству придется прибегать к более дорогим источникам получения питьевой воды, например, к опреснению. Подводные ресурсы могут стать альтернативой, если человечеству удастся решить ряд проблем с ее добычей и транспортировкой. По оценкам ученых, до начала полноценного использования этих запасов должно пройти не менее 10 лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве