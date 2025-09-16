EN
Ученые рассказали о способностях ворон к обучению

2 минуты чтения 14:11

Немецкие биологи из Тюбингенского университета выяснили, что черные вороны могут самостоятельно научиться использовать палочку, чтобы достать лакомство, хотя это поведение более свойственно другим видам врановых. На исследование обратило внимание издание N+1.

Для эксперимента ученые собрали прозрачную камеру с узкой щелью. Они клали внутрь нее небольшое лакомство и показывали воронам, как можно достать еду из любого места камеры с помощью палочки. При этом птицам нужно было возвращать орудие на специальную подставку, чтобы перейти к следующей попытке.

Learned precision tool use in carrion crows / Current Biology

В начале эксперимента ученые провели 20-50 сеансов, на которых показали воронам, как можно доставать еду палочкой из любого места кормушки. Потом вороны оставались одни и должны были повторить это действие самостоятельно. У трех особей, которые участвовали в испытании, ушло на самообучение примерно два месяца и несколько тысяч попыток.

Когда вороны совершали первые самостоятельные попытки добыть лакомство, они двигали палочками по длинным и извилистым траекториям. Со временем они научились извлекать еду из камеры по короткой траектории, причем разные начали делать это похожими способами. При этом две вороны постоянно перемещали гранулы к правой стороне кормушки, а третья научилась извлекать их с той стороны, с которой они лежали в начале попытки.

В естественной среде орудиями труда часто пользуются новокаледонские вороны. Например, они способны изгибать ветки, превращая их в крючки, чтобы добывать насекомых. Также они умеют соединять несколько палочек вместе, чтобы получить более длинное орудие.

