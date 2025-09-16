Ученые рассказали о способностях ворон к обучению

Немецкие биологи из Тюбингенского университета выяснили, что черные вороны могут самостоятельно научиться использовать палочку, чтобы достать лакомство, хотя это поведение более свойственно другим видам врановых. На исследование обратило внимание издание N+1.

Для эксперимента ученые собрали прозрачную камеру с узкой щелью. Они клали внутрь нее небольшое лакомство и показывали воронам, как можно достать еду из любого места камеры с помощью палочки. При этом птицам нужно было возвращать орудие на специальную подставку, чтобы перейти к следующей попытке.

Learned precision tool use in carrion crows / Current Biology

В начале эксперимента ученые провели 20-50 сеансов, на которых показали воронам, как можно доставать еду палочкой из любого места кормушки. Потом вороны оставались одни и должны были повторить это действие самостоятельно. У трех особей, которые участвовали в испытании, ушло на самообучение примерно два месяца и несколько тысяч попыток.

Когда вороны совершали первые самостоятельные попытки добыть лакомство, они двигали палочками по длинным и извилистым траекториям. Со временем они научились извлекать еду из камеры по короткой траектории, причем разные начали делать это похожими способами. При этом две вороны постоянно перемещали гранулы к правой стороне кормушки, а третья научилась извлекать их с той стороны, с которой они лежали в начале попытки.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

В естественной среде орудиями труда часто пользуются новокаледонские вороны. Например, они способны изгибать ветки, превращая их в крючки, чтобы добывать насекомых. Также они умеют соединять несколько палочек вместе, чтобы получить более длинное орудие.