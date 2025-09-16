Предметы с затонувшего близнеца «Титаника» впервые подняли со дна

Министерство культуры Греции сообщило, что впервые подняло несколько предметов с затонувшего у берегов острова Кея госпитального судна «Британник». Этот пароход был третьим и последним лайнером из серии, к которой также относились «Титаник» и «Олимпик».

В мае исследователи с помощью надувных понтонов подняли на поверхность колокол наблюдательного поста корабля, сигнальный фонарь левого борта, керамическую плитку, которой была украшена турецкая баня, бинокль, а также поднос, раковину и другие предметы из кают первого и второго классов.

Колокол сторожевой башни / Министерство культуры Греции

Исследовательскую миссию организовал основатель историк-любитель и основатель «Britannic Foundation» Саймон Миллс. При этом власти Греции контролировали безопасность проекта.

Исследователи планируют передать свои находки в строящийся Национальный музей подводных древностей в городе Пирей. Все предметы уже очищены от морских организмов и доставлены в лабораторию Департамента подводных древностей в Афинах.

«Британник» был спущен на воду в 1914 году, во время Первой мировой войны он был реквизирован и переоборудован для перевозки раненых. 16 ноября 1916 года лайнер подорвался на немецкой мине по пути к госпиталю на острове Лемнос.

Судно затонуло менее чем за час, на его борту находились 1065 человек, большинство из которых спаслись. Из-за того, что две спасательные шлюпки попали в винты тонущего корабля, 30 человек погибли. «Британник» находится на глубине 120 метров.

«Олимпик» — третье судно из той же серии, в которую входили «Титаник» и «Британник» — функционировал с 1911 по 1935 год. После гибели «Титаника» в 1912 году лайнер прошел модернизацию по безопасности.