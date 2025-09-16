Совет ЕС одобрил план по возвращению украинцев домой

Совет ЕС одобрил общий план рекомендаций, в котором содержатся меры по постепенной отмене статуса временной защиты граждан Украины и стимулирования их возвращения домой. Обзор документа опубликован на официальном портале Совета.

Рекомендации призваны создать систему координации для стран ЕС по вопросу возвращения украинцев на родину или предоставления им других видов документов, разрешающих проживание в Европе, если у них есть право на получение ВНЖ.

«Солидарность ЕС с украинским народом остается неизменной. В то же время, здравый смысл подсказывает, что нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны», — заявил министр по делам иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек.

План предполагает, что страны ЕС будут оказывать поддержку в добровольном возвращении в Украину и реинтеграции в украинское общество гражданам страны, которые покинули ее во время боевых действий. Совет ЕС отмечает, что получившим убежище в странах Евросоюза украинцам может быть непросто вернуться домой — для этого государства ЕС должны разрешить им посещать Украину в ознакомительных целях.

Меры, которые государства ЕС будут предпринимать для возвращения украинцев, нужно будет согласовать с Киевом. При этом на желающих добровольно вернуться в Украину будут распространяться программы защиты, а страны ЕС должны будут провести информационные кампании и создать информационные системы для граждан Украины. Таких людей следует информировать не только о возможности возвращения, но и других типах ВНЖ, которые доступны для живущих в ЕС.

План на данный момент не вступил в силу — он нуждается в одобрении на следующих уровнях. После завершения этого процесса документ станет руководством для входящих в ЕС стран.