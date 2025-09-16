EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о финансовых проблемах Байдена

2 минуты чтения 17:04 | Обновлено: 17:06

Экс-президент США Джо Байден столкнулся с финансовыми проблемами после ухода в отставку, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, 82-летнего Байдена не часто приглашают на платные публичные выступления из-за его возраста и непопулярности среди демократов. А некоторые частные компании отказываются сотрудничать с Байденом, потому что опасаются мести со стороны действующего президента Дональда Трампа.

Издание отмечает, что Байден живет намного скромнее других бывших президентов США. Он путешествует не на частных самолетах, а в первом классе American Airlines или в тихих вагонах железнодорожной компании Amtrak. Человек, знакомый с финансовым положением экс-президента, сообщил, что у Байдена накопились долги на сумму около 800 тысяч долларов.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

По данным WSJ, команда Байдена предлагает проводить его выступления за 300-500 тысяч долларов. Одной из компаний, которая решила позвать экс-президента, стала группа SHRM, занимающаяся лоббированием и адвокацией в кадровой сфере. Источники издания сообщили, что SHRM изначально предложила 275 тысяч долларов, но потом согласилась заплатить 300 тысяч, при этом в сумму вошла стоимость авиабилетов и проживания для Байдена и его команды.

Агентство CAA, представляющее Байдена, сообщило изданию, что 275 тысяч долларов — «неточная» цифра. «Первоначальное предложение соответствовало стандартному диапазону президента Байдена, который соответствует уровню предыдущих президентов», — отметили в организации.

Пенсия Байдена составляет 416 тысяч долларов в год, из которых 250 тысяч долларов он получает за четыре года работы президентом, а 166 тысяч — за работу в Конгрессе США и вице-президентом при Обаме.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Также этим летом Байден получил аванс в размере около 10 миллионов долларов за свои мемуары от издательства Hachette Book Group. Журналисты отметили, что Обама за аналогичную книгу получил 60 миллионов долларов.

Собеседник WSJ утверждает, что у семьи Байдена «все будет хорошо», если она будет придерживаться скромного образа жизни. При этом другие люди из окружения Байдена утверждают, что его семья склонна к более роскошному образу жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября