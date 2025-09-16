СМИ рассказали о финансовых проблемах Байдена

Экс-президент США Джо Байден столкнулся с финансовыми проблемами после ухода в отставку, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, 82-летнего Байдена не часто приглашают на платные публичные выступления из-за его возраста и непопулярности среди демократов. А некоторые частные компании отказываются сотрудничать с Байденом, потому что опасаются мести со стороны действующего президента Дональда Трампа.

Издание отмечает, что Байден живет намного скромнее других бывших президентов США. Он путешествует не на частных самолетах, а в первом классе American Airlines или в тихих вагонах железнодорожной компании Amtrak. Человек, знакомый с финансовым положением экс-президента, сообщил, что у Байдена накопились долги на сумму около 800 тысяч долларов.

По данным WSJ, команда Байдена предлагает проводить его выступления за 300-500 тысяч долларов. Одной из компаний, которая решила позвать экс-президента, стала группа SHRM, занимающаяся лоббированием и адвокацией в кадровой сфере. Источники издания сообщили, что SHRM изначально предложила 275 тысяч долларов, но потом согласилась заплатить 300 тысяч, при этом в сумму вошла стоимость авиабилетов и проживания для Байдена и его команды.

Агентство CAA, представляющее Байдена, сообщило изданию, что 275 тысяч долларов — «неточная» цифра. «Первоначальное предложение соответствовало стандартному диапазону президента Байдена, который соответствует уровню предыдущих президентов», — отметили в организации.

Пенсия Байдена составляет 416 тысяч долларов в год, из которых 250 тысяч долларов он получает за четыре года работы президентом, а 166 тысяч — за работу в Конгрессе США и вице-президентом при Обаме.

Также этим летом Байден получил аванс в размере около 10 миллионов долларов за свои мемуары от издательства Hachette Book Group. Журналисты отметили, что Обама за аналогичную книгу получил 60 миллионов долларов.

Собеседник WSJ утверждает, что у семьи Байдена «все будет хорошо», если она будет придерживаться скромного образа жизни. При этом другие люди из окружения Байдена утверждают, что его семья склонна к более роскошному образу жизни.