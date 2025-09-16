Самопровозглашенное «африканское племя» поселилось в лесах Шотландии

Несколько человек, которые объявили себя «африканским племенем» и представителями «Королевства Кубалы», поселились в шотландском лесу и заявили, что они возвращают себе землю, украденную у их предков 400 лет назад. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, «племя» состоит из трех человек: двух граждан Ганы и Зимбабве, которые назвали себя королем Атехехе и королевой Нанди, и их «служанки» из Техаса. При этом они приобрели популярность в соцсетях, набрав в тиктоке и фейсбуке 100 тысяч подписчиков, а также привлекли внимание международных СМИ.

Би-би-си отмечает, что «племя» живет в лесу уже несколько недель, но впервые в Шотландии его представители появились весной этого года. Их выселяли несколько раз, после чего «племя» переносило свои палатки и вещи на небольшой расстояние от предыдущей остановки и вновь разбивало лагерь.

В последний раз их попытались выселить 16 сентября, а на прошлой неделе местный шериф Питер Патерсон подписал соответствующее распоряжение, обязывающее «племя» покинуть занимаемую ими территорию. Это и предыдущие распоряжения группы проигнорировала. Представители племени потребовали вернуть им землю и попытались настоять на том, что именно в Шотландии рядом с городом Джедбург зародилось «Королевство Кубалы».

Однако заместитель руководителя городского совета Джедбурга Скотт Гамильтон на прошлой неделе заявил, что группа нарушает закон, поселившись на чужой земле. «Они отвергли любую возможность взаимодействовать с нами. Мы можем им помочь, но мы не будем сидеть сложа руки и позволять им нарушать закон», — заявил Гамильтон.

Официальные владельцы земли, Дэвид и Мэри Палмер, обратились в суд с иском о выселении «племени».

