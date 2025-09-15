Китай столкнулся с нехваткой мусора

На китайских заводах по переработке мусора, которые сжигают отходы и вырабатывают из них электричество, заканчивается сырье. Об этом пишет американская газета Financial Times.

Издание отмечает, что десять лет назад власти Китая вложили большие средства в строительство гигантской сети из более чем тысячи мусоросжигательных заводов. Благодаря этому в стране оказались сосредоточены более 50% мировых мощностей по переработке мусора в электричество. Однако, сокращение населения и замедление темпов потребления привели к тому, что эти электростанции простаивают.

По словам экспертов, в свое время строительство мусоросжигательных заводов стало оптимальным решением проблемы «мусорных осад», в которых оказывались китайские города.

«Чтобы решить проблему мусорных завалов, вызванную стремительной урбанизацией Китая, сжигание мусора стало относительно быстрым [решением]», — заявил глава экологической организации Wuhu Ecology Чжан Цзиннин, добавив, что «сортировка отходов может занять больше времени, тогда как в Китае строительство мусоросжигательного завода занимает менее двух лет».

Одновременно правительство Китая ввело новые правила и нормативы по сбору мусора. В результате на сегодняшний день китайские мусоросжигательные заводы способны потреблять более 1,1 миллиона тонн мусора в день, что значительно превышает установленные правительством целевые показатели.

В результате китайские мусоросжигающие электростанции столкнулись с проблемой избытка мощностей. По словам представителей двух таких предприятий, из-за нехватки отходов они вынуждены простаивать большую часть года или даже весь год, тогда как на других мусоросжигающих заводах начали закупать промышленные отходы со строительных площадок или мусор у местных органов власти.

При этом, по словам аналитиков, за последние годы Китай значительно сократил уровень вредных выбросов от мусоросжигающих заводов. Эксперты отметили, что такие предприятия помогли сократить общий объем выбросов парниковых газов за счет сокращения выбросов метана на свалках.