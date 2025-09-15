Польша задержала двоих беларусов из-за дрона над дворцом президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве над дворцом Бельведер силовики нейтрализовали беспилотник, а также задержали двоих граждан Беларуси. В Бельведере расположена одна из резиденций президента Польши.

«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал глава польского правительства.

Вечером в понедельник Туск также призвал граждан «не искать врага на Западе». Европейские союзники не подвели в час испытания. Угроза исходит с Востока и от всех тех, кто пытается разрушить евроатлантическое единство», — добавил он.

В ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглось около 20 российских беспилотников. Около четырех из них сбили польские ВВС. Туск назвал это вторжение «масштабной провокацией» и подчеркнул, что это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО.

В Москве на обвинения польских властей ответили, что в НАТО и Евросоюзе «ежедневно обвиняют Россию в провокации», при этом аргументов в пользу этих утверждений у западных стран якобы нет. В Кремле заявили, что не получали от Польши запроса о консультациях.

Вчера власти Румынии заявили, что вечером 13 сентября в страну вторгся российский беспилотник. На его перехват были подняты два истребителя F-16, которые сопровождали его в течение 50 минут, после чего летательный аппарат покинул румынское воздушное пространство.