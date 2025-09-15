EN
Мир

Польша задержала двоих беларусов из-за дрона над дворцом президента

22:08 | Обновлено: 22:46

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве над дворцом Бельведер силовики нейтрализовали беспилотник, а также задержали двоих граждан Беларуси. В Бельведере расположена одна из резиденций президента Польши.

«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал глава польского правительства.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Вечером в понедельник Туск также призвал граждан «не искать врага на Западе». Европейские союзники не подвели в час испытания. Угроза исходит с Востока и от всех тех, кто пытается разрушить евроатлантическое единство», — добавил он.

В ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглось около 20 российских беспилотников. Около четырех из них сбили польские ВВС. Туск назвал это вторжение «масштабной провокацией» и подчеркнул, что это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

В Москве на обвинения польских властей ответили, что в НАТО и Евросоюзе «ежедневно обвиняют Россию в провокации», при этом аргументов в пользу этих утверждений у западных стран якобы нет. В Кремле заявили, что не получали от Польши запроса о консультациях.

Вчера власти Румынии заявили, что вечером 13 сентября в страну вторгся российский беспилотник. На его перехват были подняты два истребителя F-16, которые сопровождали его в течение 50 минут, после чего летательный аппарат покинул румынское воздушное пространство.

