Звезда сериала «Переходный возраст» стал самым молодым лауреатом премии «Эмми» среди мужчин

2 минуты чтения 08:00

15-летний Оуэн Купер, исполнивший роль в сериале «Переходный возраст» стал самым молодым в истории актером, получившим премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что на момент съемок сериала Куперу было всего 14 лет, а сама роль стала его первой профессиональной работой в кино. В «Переходной возрасте» Купер сыграл подростка по имени Джейми, которого арестовали по подозрению в убийстве одноклассницы. 

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

За первые три месяца показа на стриминговой площадке Netflix сериал собрал 140 миллионов просмотров, которые издание называет «колоссальными». При этом Guardian отмечает необычную технику, которую использовали авторы сериала, — каждая его серия снималась одним непрерывным дублем. Газета пишет, что после выхода сериал вызвал бурную дискуссию о влиянии на подростков онлайн-культуры «инцелов» (от английского involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся от секса»).

«Честно говоря, когда я пару лет назад начал брать уроки актерского мастерства, я не ожидал, что окажусь даже в Соединенных Штатах, не говоря уже о том, чтобы быть здесь», — сказал Купер во время церемонии награждения.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

В короткой речи он поблагодарил свою семью, а также соавтора и коллегу по сериалу, исполнившего в нем главную роль, — Стивена Грэма. «Возможно, на этой награде и мое имя, но на самом деле она принадлежит людям за камерой, Стивену и… всему актерскому составу», — сказал Купер.

Сам Грэм в ходе награждения удостоился премии за лучшую мужскую роль в мини-сериале, а «Переходный возраст» получил статуэтку в номинации «Лучший мини-сериал».

