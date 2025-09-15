Звезда сериала «Переходный возраст» стал самым молодым лауреатом премии «Эмми» среди мужчин

15-летний Оуэн Купер, исполнивший роль в сериале «Переходный возраст» стал самым молодым в истории актером, получившим премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что на момент съемок сериала Куперу было всего 14 лет, а сама роль стала его первой профессиональной работой в кино. В «Переходной возрасте» Купер сыграл подростка по имени Джейми, которого арестовали по подозрению в убийстве одноклассницы.

За первые три месяца показа на стриминговой площадке Netflix сериал собрал 140 миллионов просмотров, которые издание называет «колоссальными». При этом Guardian отмечает необычную технику, которую использовали авторы сериала, — каждая его серия снималась одним непрерывным дублем. Газета пишет, что после выхода сериал вызвал бурную дискуссию о влиянии на подростков онлайн-культуры «инцелов» (от английского involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся от секса»).

«Честно говоря, когда я пару лет назад начал брать уроки актерского мастерства, я не ожидал, что окажусь даже в Соединенных Штатах, не говоря уже о том, чтобы быть здесь», — сказал Купер во время церемонии награждения.

В короткой речи он поблагодарил свою семью, а также соавтора и коллегу по сериалу, исполнившего в нем главную роль, — Стивена Грэма. «Возможно, на этой награде и мое имя, но на самом деле она принадлежит людям за камерой, Стивену и… всему актерскому составу», — сказал Купер.

Сам Грэм в ходе награждения удостоился премии за лучшую мужскую роль в мини-сериале, а «Переходный возраст» получил статуэтку в номинации «Лучший мини-сериал».