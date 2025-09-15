EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Кофе с грибами и сыром начали продавать в Китае

2 минуты чтения 14:23 | Обновлено: 14:24

В китайской провинции Юньнань набирает популярность необычная кофейная новинка. Местное кафе предлагает кофе с добавлением грибов. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что кафе выпустило два новых напитка: американо с боровиками и сыром и латте с боровиками на овсяном молоке. Каждый стоит в районе трех долларов. По словам сотрудников, ежедневно продается 50–70 чашек. Это не первый «грибной» эксперимент заведения, ранее оно предлагало кофе с черным трюфелем.

По данным издания, южнокитайская провинция Юньнань давно известна как грибной центр страны. С июня по сентябрь здесь длится сезон диких грибов, когда рынки заполняются разнообразными видами — от боровиков и термитных грибов, которые растут в симбиозе с термитами, до мацутакэ, или сосновых грибов. В августе килограмм боровиков стоил 6–12 долларов, отмечает SCMP.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Но есть и более дорогие виды. Например, цзянь шоу цин, цена которого достигает 24–30 долларов за килограмм. Этот гриб обладает сильным галлюциногенным действием и требует тщательной термической обработки, без нее возможны тошнота, сильная интоксикация и даже смерть. Чтобы сохранить вкус и устранить яд, местные жители сначала обжаривают гриб в раскаленном масле, а затем готовят вместе с другими ингредиентами.

Хотя дикие грибы в сезон доступны по всей провинции, сочетание их с кофе остается редкостью, отмечает SCMP. Владельцы кафе в Куньмине объясняют это высокими затратами на разработку подобных рецептов. Тем не менее в Китае растет интерес к необычным кофейным комбинациям. За последний год в разных регионах появились напитки с добавлением ферментированного тофу, устриц и других локальных продуктов. Даже Starbucks China в 2024 году разработал «свиной латте» по цене около 10 долларов в честь Китайского Нового года.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Тем временем в России в самом разгаре сезон лисичек. Их тоже активно включают в меню кафе и ресторанов. Грибной кофе найти вполне реально. Так, например, раф с лисичками предлагает гостям сеть кафе из Санкт-Петербурга «Британские пекарни».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем