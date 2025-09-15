Кофе с грибами и сыром начали продавать в Китае

В китайской провинции Юньнань набирает популярность необычная кофейная новинка. Местное кафе предлагает кофе с добавлением грибов. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что кафе выпустило два новых напитка: американо с боровиками и сыром и латте с боровиками на овсяном молоке. Каждый стоит в районе трех долларов. По словам сотрудников, ежедневно продается 50–70 чашек. Это не первый «грибной» эксперимент заведения, ранее оно предлагало кофе с черным трюфелем.

По данным издания, южнокитайская провинция Юньнань давно известна как грибной центр страны. С июня по сентябрь здесь длится сезон диких грибов, когда рынки заполняются разнообразными видами — от боровиков и термитных грибов, которые растут в симбиозе с термитами, до мацутакэ, или сосновых грибов. В августе килограмм боровиков стоил 6–12 долларов, отмечает SCMP.

Но есть и более дорогие виды. Например, цзянь шоу цин, цена которого достигает 24–30 долларов за килограмм. Этот гриб обладает сильным галлюциногенным действием и требует тщательной термической обработки, без нее возможны тошнота, сильная интоксикация и даже смерть. Чтобы сохранить вкус и устранить яд, местные жители сначала обжаривают гриб в раскаленном масле, а затем готовят вместе с другими ингредиентами.

Хотя дикие грибы в сезон доступны по всей провинции, сочетание их с кофе остается редкостью, отмечает SCMP. Владельцы кафе в Куньмине объясняют это высокими затратами на разработку подобных рецептов. Тем не менее в Китае растет интерес к необычным кофейным комбинациям. За последний год в разных регионах появились напитки с добавлением ферментированного тофу, устриц и других локальных продуктов. Даже Starbucks China в 2024 году разработал «свиной латте» по цене около 10 долларов в честь Китайского Нового года.

Тем временем в России в самом разгаре сезон лисичек. Их тоже активно включают в меню кафе и ресторанов. Грибной кофе найти вполне реально. Так, например, раф с лисичками предлагает гостям сеть кафе из Санкт-Петербурга «Британские пекарни».