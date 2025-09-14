EN
Интернет и мемы

На Google подали в суд из-за искусственного интеллекта в поисковике

17:44

Медиакомпания Penske Media подала в суд на корпорацию Google из-за внедрения системы AI Overviews в работу поисковой системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на материалы суда.

Иск, по данным журналистов, подан в федеральный окружной суд в Вашингтоне 12 сентября. Penske Media, являющаяся издателем медиа Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter и Variety, считает, что использование AI Overviews снижает доходы компании.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В Penske Media заявили, что доходы изданий, образующиеся после переходов пользователей по партнерским ссылкам, снизились более чем на треть с конца 2024 года — компания связывает этот тренд со снижением трафика из Google.

По мнению истца, AI Overviews незаконно использует материалы принадлежащих Penske Media изданий для генерации ответов — из-за этого пользователи не переходят по ссылкам, поскольку успевают получить нужную им информацию из текста, подготовленного ИИ.

Компания подсчитала, что с помощью AI Overviews показывается около 20% поисковой выдачи Google с упоминанием материалов принадлежащих Penske Media изданий. В Google с претензиями не согласились — компания утверждает, что пользователи дольше задерживаются на сайтах при переходе по ссылке, предложенной ИИ. AI Overviews, по мнению Google, делает поиск информации более полезным для людей, что приводит к более частому использованию поисковика.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Функция AI Overviews была полноценно запущена в мае 2025 года — этот инструмент искусственного интеллекта собирает информацию по поисковому запросу пользователя и генерирует краткий ответ на основе источников. При этом AI Overviews прикрепляет и ссылки на них. Penske Media требует выплатить компенсацию и запретить использование функции — Google считает обвинения необоснованными.

