Десятки тысяч людей вышли на митинг против мигрантов в Лондоне

Около 110 тысяч человек вышли на митинг под названием Unite the Kingdom («Объединим королевство») в Лондоне, его организовал ультраправый активист Томми Робинсон, пишут Би-би-си, The Times и The Guardian.

Одновременно с ним прошел митинг Stand Up To Racism («Дадим отпор расизму»), организованный идеологическими противниками Робинсона — он собрал около пяти тысяч участников. СМИ отмечают, что эти оценки основаны на информации, предоставленной лондонской полицией.

Для защиты участников обоих шествий силовики выделили более полутора тысяч офицеров полиции, несколько сотен из которых были вызваны из пригородов британской столицы. Маршруты митингов пересеклись — из-за этого начались столкновения с применением бутылок, сигнальных ракет и других снарядов. Также участники бросали в полицию металлические прутья и банки из-под пива, отмечает Би-би-си.

Во время своего выступления Робинсон заявил, что власти Великобритании допустили ситуацию, при которой права нелегальных иммигрантов «преобладают над правами местного сообщества», отмечают журналисты. Среди флагов и транспарантов участников его митинга можно было увидеть лозунги с призывами отправить иммигрантов «домой». Робинсон также заявил, что в стране начинается «культурная революция».

Перед участниками шествия «Объединим королевство» выступил также предприниматель и бывший сторонник Дональда Трампа Илон Маск. Он заявил, что Великобритании необходимы роспуск парламента и отставка правительства. Также Маск заявил о том, что «левые» являются «партией убийств».

По мнению The Guardian, эти слова он произнес, комментируя убийство соратника Трампа, блогера и активиста Чарли Кирка. «Независимо от того, выбираете вы насилие или нет, насилие приходит к вам. Ты либо сопротивляешься, либо умираешь», — заявил Маск.

Участники шествия «Дадим отпор расизму» прошли по Лондону с плакатами, которые содержали критику в адрес Робинсона, слова поддержки для иммигрантов и призыв «не верить лжи расистов». Столкновения начались, когда его участники дошли до конечной точки митинга — там них и сторонников Робинсона разделяли всего несколько метров.