Загадившие балконы и машины голуби сделали жизнь римлян невыносимой

2 минуты чтения 19:12

Жители Рима в течение долгого времени жалуются на женщину, которую местные СМИ прозвали «леди голубей». Она кормит птиц с третьего этажа, из-за чего окрестные улицы, балконы и машины покрываются пометом и перьями. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы заперты в собственных домах, мы — заложники абсурдной ситуации, которая сделала невыносимой даже нашу повседневную жизнь. После четырех лет терпения и попыток диалога мы больше не можем этого выносить», — рассказала местная жительница.

Отмечается, что мэр Рима Роберто Гуальтьери выпустил специальное постановление, запрещающее женщине кормить голубей, однако это ее не остановило. «Абсолютно ничего не изменилось. Сегодня утром было даже два мертвых голубя. Даже мэр не может ничего сделать с этой любительницей голубей», — пожаловался работающий рядом с ее домом римлянин. Итальянские СМИ пишут, что после очередных жалоб уже после постановления мэра к дому приехал патруль полиции.

Местные жители отмечают, что они не имеют ничего против голубей, но их помет пачкает балконы и тротуар, из-за чего ходить по улицам становится небезопасно, особенно для пожилых людей. В жару люди страдают «тошнотворной вони». Римляне также подчеркнули, что скопление голубей и вызванное ими загрязнение улиц является потенциальным риском для здоровья, тогда как недалеко от дома женщины находится детский сад.

При этом сама женщина утверждает, что она является «борцом за права животных» в одной из крупных экологических организаций в Италии и регулярно моет свой балкон. 

«Я спасаю животных, попавших в беду; я не кормлю их ради развлечения. <…> Очевидно, что если я дам ​​еду одному голубю, другие обязательно прилетят. Но в мой адрес было столько лжи, клеветы и угроз. <…> Я исправлю ситуацию — ради себя, ради людей, живущих здесь, и ради бедных голубей, которые являются настоящими жертвами. Пока что я перестала давать им корм. Надеюсь, они улетят», — заявила женщина.

Рокко Ферраро, городской советник и делегат по вопросам окружающей среды в столичном регионе Рима, отметил, что голубиный помет и присутствие птиц «снизили стоимость домов и затруднили их продажу». В постановлении мэра также сказано, что жильцы квартиры на третьем этаже обязаны «за свой счет в течение 10 дней с момента получения распоряжения провести санитарную обработку, обработку от вредителей и дезинфекцию пострадавших зон, восстановив надлежащие санитарно-гигиенические условия, безопасность и охрану здоровья».

Итальянские СМИ подчеркнули, что если женщина продолжит кормить голубей, она рискует стать фигуранткой уголовного дела. В этом случае дело будет рассматриваться мировым судьей, а женщину могут приговорить к наказанию вплоть до трех месяцев тюремного заключения.

