Вакцины от хламидиоза изобрели для коал

2 минуты чтения 01:36 | Обновлено: 01:39

Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным препаратам одобрило производство и применение одноразовой вакцины от хламидиоза у коал, сообщает CNN. Это заболевание стало причиной половины смертей в диких популяциях коал, являющихся одним из символов Австралии.

Хламидиоз передается в популяциях коал во время спаривания. Детеныши коал (джоуи) могут заразиться этой инфекцией от матерей. Заражение может приводить к слепоте, циститу, бесплодию и летальному исходу.

«Некоторые отдельные колонии с каждым днем ​​приближаются к локальному вымиранию, особенно в Юго-Восточном Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, где уровень инфицирования внутри популяций часто составляет около 50%, а в некоторых случаях может достигать 70%», — сообщил изданию микробиолог Питер Тиммис.

Раньше для лечения хламидиоза у коал ветеринары использовали антибиотики. Однако из-за этих препаратов коалы часто теряют способность переваривать свою основную пищу — листья эвкалипта — и погибают от голода.

Сэм Филлипс, возглавлявший исследование новой вакцины, заявил, что этот препарат снижает вероятность развития хламидиоза у коал в период размножения. Смертность среди особей из диких популяций благодаря вакцине снизилась на 65%.

«Вакцина основна на основном белке наружной мембраны Chlamydia pecorum (MOMP) и обеспечивает три уровня защиты — снижение инфекции, предотвращение прогрессирования клинического заболевания и, в некоторых случаях, устранение существующих симптомов», — объяснил Филлипс.

У людей хламидиоз является распространенным заболеванием, передающимся половым путем. При отсутствии лечения эта бактериальная инфекция может привести к бесплодию.

