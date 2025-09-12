EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Столице популярной среди российских туристов страны угрожает эпидемия бешенства

2 минуты чтения 13:38

В столице Таиланда Бангкоке власти распространили предупреждение для жителей некоторых районов города в связи с угрозой распространения бешенства. Причиной для тревоги стало обнаружение там бродячих собак, зараженных этой болезнью, сообщает американское агентство Bloomberg.

Так, местным жителям и туристам рекомендовано избегать контактов с уличными животными в 11 районах тайской столицы, а также пригороде Бангкока Самутпракане. Как сообщается, зараженные бешенством бродячие собаки были обнаружены по крайней мере в трех районах Бангкока, который является одним из главных туристических городов страны, особенно популярной среди отдыхающих из России.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

В то же время агентство отмечает, что хотя в самом Бангкоке до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заражения бешенством человека, в других регионах Таиланда от этой болезни с начала года, по официальным данным, умерли семь человек.

В связи с этим Департамент развития животноводства Таиланда объявил некоторые районы страны временными зонами инфекционного заболевания до 8 октября.

В рекомендациях властей Бангкока, в частности, говорится, что любому человеку, который был укушен, поцарапан или просто находился в тесном контакте с животным, которое могло быть заражено бешенством, следует немедленно обратиться за медицинской помощью для проведения вакцинации.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

В июне стало известно о смерти от бешенства 59-летней британки Ивонн Форд. Как сообщалось, в феврале она была в отпуске в Марокко, где ее поцарапал бродячий щенок. Форд не придала значения инциденту, но вернувшись на родину почувствовала себя плохо, а спустя две недели умерла.

Бешенство — это вирусное заболевание, поражающее головной мозг и нервную систему людей и животных. Обычно первые признаки болезни появляются спустя три–двенадцать недель после заражения. Однако медицина знает случаи, когда симптомы давали о себе знать уже через несколько дней — или, напротив, не проявлялись месяцами, а порой даже годами.

Первыми тревожными сигналами могут стать онемение или покалывание в области укуса или царапины. По мере развития болезни у человека возникают галлюцинации, сильная тревога или, наоборот, всплеск энергии. Постепенно поражение нервной системы приводит к трудностям с глотанием и дыханием, а затем к параличу.

Если симптомы бешенства появились, шансы на выживание практически равны нулю. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не медлить с вакцинацией. Введенная в кратчайшие сроки после контакта с возможным носителем вируса вакцина остается одним из самых надежных средств защиты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram