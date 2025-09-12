Столице популярной среди российских туристов страны угрожает эпидемия бешенства

В столице Таиланда Бангкоке власти распространили предупреждение для жителей некоторых районов города в связи с угрозой распространения бешенства. Причиной для тревоги стало обнаружение там бродячих собак, зараженных этой болезнью, сообщает американское агентство Bloomberg.

Так, местным жителям и туристам рекомендовано избегать контактов с уличными животными в 11 районах тайской столицы, а также пригороде Бангкока Самутпракане. Как сообщается, зараженные бешенством бродячие собаки были обнаружены по крайней мере в трех районах Бангкока, который является одним из главных туристических городов страны, особенно популярной среди отдыхающих из России.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

В то же время агентство отмечает, что хотя в самом Бангкоке до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заражения бешенством человека, в других регионах Таиланда от этой болезни с начала года, по официальным данным, умерли семь человек.

В связи с этим Департамент развития животноводства Таиланда объявил некоторые районы страны временными зонами инфекционного заболевания до 8 октября.

В рекомендациях властей Бангкока, в частности, говорится, что любому человеку, который был укушен, поцарапан или просто находился в тесном контакте с животным, которое могло быть заражено бешенством, следует немедленно обратиться за медицинской помощью для проведения вакцинации.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

В июне стало известно о смерти от бешенства 59-летней британки Ивонн Форд. Как сообщалось, в феврале она была в отпуске в Марокко, где ее поцарапал бродячий щенок. Форд не придала значения инциденту, но вернувшись на родину почувствовала себя плохо, а спустя две недели умерла.

Бешенство — это вирусное заболевание, поражающее головной мозг и нервную систему людей и животных. Обычно первые признаки болезни появляются спустя три–двенадцать недель после заражения. Однако медицина знает случаи, когда симптомы давали о себе знать уже через несколько дней — или, напротив, не проявлялись месяцами, а порой даже годами.

Первыми тревожными сигналами могут стать онемение или покалывание в области укуса или царапины. По мере развития болезни у человека возникают галлюцинации, сильная тревога или, наоборот, всплеск энергии. Постепенно поражение нервной системы приводит к трудностям с глотанием и дыханием, а затем к параличу.

Если симптомы бешенства появились, шансы на выживание практически равны нулю. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не медлить с вакцинацией. Введенная в кратчайшие сроки после контакта с возможным носителем вируса вакцина остается одним из самых надежных средств защиты.