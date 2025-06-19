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Мир

Поцарапанная щенком женщина умерла от бешенства

2 минуты чтения 10:49 | Обновлено: 10:50

В Великобритании от бешенства умерла 59-летняя Ивонн Форд, которую в отпуске поцарапала бродячая собака. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на британские власти и родных умершей.

Последние рассказали, что в феврале женщина ездила в отпуск в Марокко. В какой-то момент там ее поцарапал бродячий щенок, однако «она не придала этому значения», написала в соцсетях ее дочь Робин Томсон. «Две недели назад она заболела, все началось с головной боли, а затем она потеряла способность ходить, говорить, спать, глотать. В результате она скончалась», — добавила она.

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что Ивонн Форд скончалась от бешенства 11 июня. В ведомстве, подчеркнули, что опасности распространения заболевания нет, так как до сих пор нет документальных свидетельств того, что бешенство может передаваться от человека к человеку. Тем не менее находившиеся в близком контакте с умершей люди, включая медицинский персонал, проходят дополнительные обследования и рассматривают возможность вакцинации от бешенства в целях профилактики.

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Бешенством называется вирус, который поражает мозг и нервную систему человека или животного. Как правило симптомы болезни проявляются в течении 3-12 недель после заражения, однако известны случаи, когда симптомы проявлялись уже через несколько дней, или не появлялись в течение нескольких месяцев или лет.

Симптомы бешенства включают в себя онемение или покалывание в месте укуса или царапины, галлюцинации, чувство сильной тревоги или энергичности, затрудненное глотание или дыхание, а также паралич.

В подавляющем большинстве случаев пациенты, у которых уже проявились симптомы бешенства, не выживают. В то же время применение вакцины от бешенства в короткое время после предполагаемого заражения специалисты называют «очень эффективным».

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