Врачи рассказали о пациентке с опасной тягой к отбеливателю

В США врачи диагностировали у 36-летней пациентки пикацизм — тягу к поеданию несъедобных предметов. Во время обследования она призналась, что испытывает постоянное желание пробовать на вкус отбеливатель. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Case Reports in Psychiatry, обратил внимание Gizmodo.

Отмечается, что женщина поступила в больницу с симптомами тяжелой анемии — у нее наблюдались одышка, сильная усталость и боль в нижней левой части тела. Первичные анализы подтвердили опасения врачей и выявили, что анемия была спровоцирована хроническим дефицитом витамина B12. Пациентке в срочном порядке сделали переливание крови, после чего перевели ее в реанимацию для дальнейшего лечения и обследования.

Позже медики выяснили, что женщина страдает от депрессии и тревожности, которые ранее получалось контролировать с помощью медикаментов. Однако на фоне тяжелой анемии у врачей возникли подозрения на развитие пикацизма.

Во время психиатрической консультации женщина призналась, что испытывает навязчивую тягу к отбеливателю. Сначала ей нравился лишь запах и текстура порошка, но позже она начала регулярно пробовать его на вкус — два–три раза в день макала палец в порошок и клала его на язык. По словам пациентки, она не глотала вещество, а лишь держала во рту, затем выплевывала и полоскала рот водой. Сама она не считала свое поведение проблемой, однако члены семьи были серьезно обеспокоены и пытались отговорить ее от этого.

Позднее анализы показали, что у женщины имеются вредоносные антитела к белку, необходимому для усвоения витамина B12 из пищи. По словам ученых, дефицит витамина B12, вызвавший анемию и, вероятно, сам пикацизм, были следствием аутоиммунного заболевания.

Отмечается, что дефицит витамина B12 действительно может вызывать различные психические расстройства, но, как отмечают авторы статьи, это первый задокументированный случай именно такой тяги, связанной с нехваткой этого витамина. Кроме того, у пациентки не было дефицита железа — более распространенной причины пикацизма.

