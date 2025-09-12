СМИ: китайские туалеты стали выдавать бумагу за просмотр рекламы

В китайских общественных туалетах начали устанавливать специальные аппараты, которые выдают посетителям туалетную бумагу после просмотра рекламы. Ролик, в котором девушка использует такой диспенсер, выложил портал China Insider. Видео завирусилось в соцсетях, обратили внимание издания Oddity Central и Dexerto.

В ролике видно, как девушка сканирует QR-код на дозаторе бумаги с помощью телефона, после чего смартфон открывает окно с рекламой. После ее просмотра диспенсер выдает девушке туалетную бумагу. При этом Oddity Central задался вопросом, как быть тем, кто не взял с собой телефон в туалет или у кого он разрядился.

По данным China Insider, вместо просмотра рекламы посетители могут заплатить 0,5 юаня (около 0,07 доллара). Китайские чиновники заявили, что такая система была введена для сокращения отходов, поскольку некоторые люди брали слишком много бесплатной туалетной бумаги.

Отмечается, что это уже не первое ограничение на выдачу туалетной бумаги, которое вводят в Китае. Так, в 2017 году в некоторых городах страны стали использовать технологию распознавания лиц. Тогда нововведение назвали «туалетной революцией». Диспенсеры выдавали полоску туалетной бумаги длиной 60 сантиметров раз в девять минут. К 2019 году время ожидания увеличили до 10 минут.

При этом местные жители выразили опасения по поводу конфиденциальности такой системы. Некоторые пользователи соцсетей тогда предложили сделать выдачу туалетной бумаги платной и не прибегать к распознаванию лиц, поскольку в Китае распространены утечки данных.

