EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Жертву терактов 11 сентября опознали спустя почти четверть века

2 минуты чтения 20:15

В Нью-Йорке опознаны останки 72-летней Барбары Китинг — пассажирки рейса American Airlines, который 11 сентября 2001 года был захвачен террористами и направлен в Северную башню Всемирного торгового центра. В тот день погибли почти 3 000 человек, и около 1 100 из них до сих пор остаются неопознанными, пишет CNN.

По информации главного управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, личность удалось установить благодаря новейшим методам ДНК-анализа, которые позволяют извлекать материал даже из очень малых и сильно разрушенных образцов. «Мы дали семьям погибших торжественное обещание — делать все необходимое, сколько бы лет ни потребовалось, чтобы опознать их близких и вернуть останки», — заявил главный судмедэксперт города Джейсон Грэм.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Как сообщает CNN, Барбара Китинг стала одной из трех жертв, чьи имена подтвердили в августе 2025 года. Вместе с ней опознали 26-летнего Райана Фицджеральда и женщину, имя которой не раскрыли по просьбе родных. Ранее семье Китинг удавалось опознать только личные вещи — например, банковскую карту. Несколько лет назад по образцу с ее расчёски был предварительно подтвержден генетический материал, но лишь сейчас эксперты установили принадлежность останков, найденных еще в 2001 году.

Китинг жила в Массачусетсе и Калифорнии, много лет возглавляла благотворительные проекты и помогала людям с инвалидностью. Часть ее останков будет захоронена рядом с мужем, а другая — помещена в специальное хранилище на территории мемориала Всемирного торгового центра, куда имеют доступ только сотрудники. «Они дали нам чувство завершенности, и мы глубоко это ценим», — сказал ее сын Пол, поблагодарив власти Нью-Йорка за многолетнюю работу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 