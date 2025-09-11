Жертву терактов 11 сентября опознали спустя почти четверть века

В Нью-Йорке опознаны останки 72-летней Барбары Китинг — пассажирки рейса American Airlines, который 11 сентября 2001 года был захвачен террористами и направлен в Северную башню Всемирного торгового центра. В тот день погибли почти 3 000 человек, и около 1 100 из них до сих пор остаются неопознанными, пишет CNN.

По информации главного управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, личность удалось установить благодаря новейшим методам ДНК-анализа, которые позволяют извлекать материал даже из очень малых и сильно разрушенных образцов. «Мы дали семьям погибших торжественное обещание — делать все необходимое, сколько бы лет ни потребовалось, чтобы опознать их близких и вернуть останки», — заявил главный судмедэксперт города Джейсон Грэм.

Как сообщает CNN, Барбара Китинг стала одной из трех жертв, чьи имена подтвердили в августе 2025 года. Вместе с ней опознали 26-летнего Райана Фицджеральда и женщину, имя которой не раскрыли по просьбе родных. Ранее семье Китинг удавалось опознать только личные вещи — например, банковскую карту. Несколько лет назад по образцу с ее расчёски был предварительно подтвержден генетический материал, но лишь сейчас эксперты установили принадлежность останков, найденных еще в 2001 году.

Китинг жила в Массачусетсе и Калифорнии, много лет возглавляла благотворительные проекты и помогала людям с инвалидностью. Часть ее останков будет захоронена рядом с мужем, а другая — помещена в специальное хранилище на территории мемориала Всемирного торгового центра, куда имеют доступ только сотрудники. «Они дали нам чувство завершенности, и мы глубоко это ценим», — сказал ее сын Пол, поблагодарив власти Нью-Йорка за многолетнюю работу.