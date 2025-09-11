Трамп прокомментировал убийство одного из самых известных его сторонников

Президент США Дональд Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству его известного сторонника Чарли Кирка. Видеообращение главы Белого дома опубликовано в соцсети X.

В нем Трамп назвал Кирка, получившего известность благодаря своим праворадикальным взглядам, «мучеником за свободу и за правду». По словам президента США, главной целью убитого было вовлечение молодежи в политический процесс. Трамп заявил, что Кирк делился со студентами «любовью к стране» и распространял «здравый смысл», а его убийца совершил нападение не просто на человека, а на все Соединенные Штаты.

При этом вину за произошедшее глава Белого дома в очередной раз возложил на сторонников левых взглядов.

«Все американцы и СМИ должны признать — насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. <…> Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — сказал Трамп, потребовав немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

Кроме того, президент США пообещал, что его администрация «найдет всех и каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию».

Чарли Кирк погиб 10 сентября, ему был 31 год. Неизвестный выстрелил в него во время выступления в Университете долины Юта. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали, но спасти не смогли. О смерти Кирка объявил сам Трамп. Он также приказал приспустить флаги по всей стране в знак траура.

Сразу после стрельбы полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что он не причастен к инциденту, и его отпустили. Спустя несколько часов директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании предполагаемого стрелка. «Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается», — позже добавил он.

Кирк был известным сторонником Трампа и поддерживал нынешнего главу Белого дома во время предвыборной кампании. Сам Трамп ранее говорил, что именно благодаря Кирку он смог получить голоса американской молодежи на выборах 2024 года.