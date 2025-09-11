EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп прокомментировал убийство одного из самых известных его сторонников

2 минуты чтения 13:36 | Обновлено: 13:37

Президент США Дональд Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству его известного сторонника Чарли Кирка. Видеообращение главы Белого дома опубликовано в соцсети X. 

В нем Трамп назвал Кирка, получившего известность благодаря своим праворадикальным взглядам, «мучеником за свободу и за правду». По словам президента США, главной целью убитого было вовлечение молодежи в политический процесс. Трамп заявил, что Кирк делился со студентами «любовью к стране» и распространял «здравый смысл», а его убийца совершил нападение не просто на человека, а на все Соединенные Штаты.

При этом вину за произошедшее глава Белого дома в очередной раз возложил на сторонников левых взглядов. 

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

«Все американцы и СМИ должны признать — насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. <…> Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — сказал Трамп, потребовав немедленно прекратить распространение в США подобной риторики. 

Кроме того, президент США пообещал, что его администрация «найдет всех и каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию». 

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Чарли Кирк погиб 10 сентября, ему был 31 год. Неизвестный выстрелил в него во время выступления в Университете долины Юта. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали, но спасти не смогли. О смерти Кирка объявил сам Трамп. Он также приказал приспустить флаги по всей стране в знак траура. 

Сразу после стрельбы полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что он не причастен к инциденту, и его отпустили. Спустя несколько часов директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании предполагаемого стрелка. «Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается», — позже добавил он. 

Кирк был известным сторонником Трампа и поддерживал нынешнего главу Белого дома во время предвыборной кампании. Сам Трамп ранее говорил, что именно благодаря Кирку он смог получить голоса американской молодежи на выборах 2024 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 