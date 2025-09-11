Ученые опровергли стереотип о «хранительницах очага»

Ученые изучили захоронения на севере Латвии и поставили под сомнение устоявшиеся представления о роли женщин и детей в обществах каменного века. Анализ останков, обнаруженных на кладбище Звейниеки, показал, что каменные орудия были погребены не только с мужчинами, но и с женщинами и детьми. Результаты исследования были опубликованы журнале PLOS One, обратил внимание The Independent.

«Наши результаты опровергают устаревший стереотип о «мужчине-охотнике», который был доминирующей темой в исследованиях каменного века», — рассказала археолог из Йоркского университета Эйми Литтл.

Звейниеки — одно из крупнейших известных кладбищ каменного века в Европе, в котором были найдены более 330 захоронений. Раскопки на этом месте ведутся уже несколько десятилетий, однако каменные орудия, найденные в могилах, в основном игнорировались — их считали предметами, не представляющими научного интереса.

В новом исследовании ученые с помощью микроскопа детально изучили орудия труда, чтобы выяснить, из чего они были изготовлены и как использовались. Анализ показал, что инструменты применялись для обработки шкур животных, а некоторые из них специально изготавливались и затем намеренно ломались для погребального обряда. Такие находки указывают на существование общей ритуальной традиции в восточной части Прибалтики, где, как известно, существовали схожие погребальные практики.

«Это исследование показывает, насколько много нам еще предстоит узнать о жизни и смерти самых ранних европейских сообществ и почему даже самые, казалось бы, простые предметы могут дать ключ к пониманию нашей общей истории и отношения людей к смерти», — отметила Литтл.

Новый анализ показал, что женщины с такой же или даже с большей вероятностью, чем мужчины, могли быть похоронены вместе с каменными орудиями. При этом чаще всего такие артефакты находили возле останков детей и пожилых людей.

Ученые утверждают, что выводы противоречат распространенному представлению о женщинах той эпохи как о «хранительницах очага» — тех, кто занимался ремеслом, заботился о семье и готовил пищу из добычи, которую приносили в дом мужчины.

«Это исследование показывает, что мы не можем строит выводы на гендерных стереотипах. Каменные предметы в захоронениях играли важную роль в ритуалах прощания не только с мужчинами, но и с женщинами и детьми», — заявила соавтор исследования Анджа Петрович.

Ранее археологи обнаружили на одном из участков на юге Уэльса десятки женских скелетов из эпохи раннего Средневековья. Анализ останков показал, что в то время женщины жили в довольно тяжелых условиях и много занимались физическим трудом.



