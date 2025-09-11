EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые опровергли стереотип о «хранительницах очага»

2 минуты чтения 16:23

Ученые изучили захоронения на севере Латвии и поставили под сомнение устоявшиеся представления о роли женщин и детей в обществах каменного века. Анализ останков, обнаруженных на кладбище Звейниеки, показал, что каменные орудия были погребены не только с мужчинами, но и с женщинами и детьми. Результаты исследования были опубликованы журнале PLOS One, обратил внимание The Independent.

«Наши результаты опровергают устаревший стереотип о «мужчине-охотнике», который был доминирующей темой в исследованиях каменного века», — рассказала археолог из Йоркского университета Эйми Литтл.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Звейниеки — одно из крупнейших известных кладбищ каменного века в Европе, в котором были найдены более 330 захоронений. Раскопки на этом месте ведутся уже несколько десятилетий, однако каменные орудия, найденные в могилах, в основном игнорировались — их считали предметами, не представляющими научного интереса. 

В новом исследовании ученые с помощью микроскопа детально изучили орудия труда, чтобы выяснить, из чего они были изготовлены и как использовались. Анализ показал, что инструменты применялись для обработки шкур животных, а некоторые из них специально изготавливались и затем намеренно ломались для погребального обряда. Такие находки указывают на существование общей ритуальной традиции в восточной части Прибалтики, где, как известно, существовали схожие погребальные практики.

«Это исследование показывает, насколько много нам еще предстоит узнать о жизни и смерти самых ранних европейских сообществ и почему даже самые, казалось бы, простые предметы могут дать ключ к пониманию нашей общей истории и отношения людей к смерти», — отметила Литтл.

Новый анализ показал, что женщины с такой же или даже с большей вероятностью, чем мужчины, могли быть похоронены вместе с каменными орудиями. При этом чаще всего такие артефакты находили возле останков детей и пожилых людей. 

Ученые утверждают, что выводы противоречат распространенному представлению о женщинах той эпохи как о «хранительницах очага» — тех, кто занимался ремеслом, заботился о семье и готовил пищу из добычи, которую приносили в дом мужчины.

«Это исследование показывает, что мы не можем строит выводы на гендерных стереотипах. Каменные предметы в захоронениях играли важную роль в ритуалах прощания не только с мужчинами, но и с женщинами и детьми», — заявила соавтор исследования Анджа Петрович.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Ранее археологи обнаружили на одном из участков на юге Уэльса десятки женских скелетов из эпохи раннего Средневековья. Анализ останков показал, что в то время женщины жили в довольно тяжелых условиях и много занимались физическим трудом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября