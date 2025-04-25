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Мир

Найденные скелеты раскрыли тяжелые условия жизни женщин раннего Средневековья

2 минуты чтения 18:03

Археологи, работающие на одном из участков на юге Уэльса, обнаружили десятки женских скелетов, которые относятся к эпохе раннего Средневековья. Изучив останки, исследователи пришли к выводу, что в то время женщины жили в довольно тяжелых условиях, связанных с физическим трудом. Об этом пишет CNN.

По данным издания, во время раскопок был обнаружен 41 скелет — большинство останков принадлежит женщинам из эпохи раннего Средневековья, которая длилась с 400 по 1100 год нашей эры. Археологи утверждают, что находка открыла им «окно в очень плохо изученный период истории».

«Судя по всему, повседневная жизнь женщин была довольно тяжелой. Мы обнаружили следы артрита и дегенеративных заболеваний суставов, а также переломы костей», — рассказал руководитель проекта, который читает лекции по раннесредневековой археологии в Кардиффском университете Энди Симан.

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По его словам, несмотря на состояние здоровья, жившие в те времена женщины, вероятно, помогали друг другу восстанавливаться. Об этом свидетельствуют следы заживших переломов ног и травмы шеи, которые женщины могли получить во время сельскохозяйственных работ.

Отмечается, что тела людей, которые жили примерно с 500 по 600 год нашей эры, были захоронены в индивидуальных могилах. Некоторые из них были представителями высокого социального класса и контактировали с материковой Европой. На это указывают фрагменты изящных стеклянных сосудов для питья, которые, вероятно, были привезены из юго-западной Франции. Тем не менее, по словам Симана, в тот период разрыв между богатыми и бедными был не столь значительным, и, судя по всему, все так или иначе были заняты сельским хозяйством.

Среди прочего, исследователи выяснили, что местные жители не употребляли в пищу рыбу, несмотря на близость захоронения к морю. Кроме того, есть основания полагать, что люди жили поблизости и, возможно, даже ели и пили прямо на территории кладбища, отметил Симан.

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В дальнейшем археологи планируют выяснить, могли ли люди перемещать товары между Уэльсом и юго-западной Францией, а также они продолжат раскопки на остальной части кладбища. По оценкам специалистов, там могут находиться останки еще около 80 человек.

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