Школьник попал в больницу из-за попытки выполнить все задания на лето за один день

В Китае 11-летний мальчик по имени Лянлян из провинции Хунань на юге страны был госпитализирован после того, как попытался выполнить все школьную работу, заданную на лето, за один день. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, 26 августа Лянлян решил разом выполнить все летние задания, полученные в школе. Он приступил к работе в восемь утра и занимался без перерывов до десяти часов вечера. После этого ребенок почувствовал себя плохо.

Еще через час у него поднялось давление, возникло учащенное дыхание, головокружение, головная боль, конечности онемели, а пальцы деформировались. Обеспокоенные состоянием ребенка родители немедленно отвезли его в больницу. Там медики диагностировали Лянляну респираторное заболевание, вызванное гипервентиляцией.

Врачи пояснили, что из-за эмоционального возбуждения дыхание ребенка стало слишком частым и глубоким, что привело к появлению симптомов. Они отметили, что подобное состояние может представлять серьезную опасность, а в тяжелых случаях привести к общей мышечной скованности и появлению так называемых «куриных лап».

Как отмечает издание, только в августе в детское отделение Центральной больницы Чанши поступило более 30 подростков с аналогичными симптомами. По словам медиков, это в 10 раз больше, чем обычно бывает таких пациентов в другие месяцы.

Эта новость стала предметом широкого обсуждения в китайских соцсетях. Одни пользователи рассказали о собственном опыте, похожим на произошедшее с Лянляном. Другие же отметили, что откладывать всю работу на последний момент было глупо.

Еще один пользователь написал, что «опыт этого ребенка — яркое напоминание о том, насколько важен тайм-менеджмент».