EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Психологи рассказали о способах распознать токсичную дружбу

2 минуты чтения 23:20

Журнал Time опубликовал статью о токсичной дружбе — отношениях, которые вредят эмоциональному и психологическому благополучию, обратила внимание «Коса». Эксперты рассказали изданию о том, как распознать такие отношения, а также о способах исправить ситуацию.

«Часто я наблюдаю такую динамику: один человек действует из лучших побуждений, а другой манипулирует или контролирует», — описала токсичную дружбу психотерапевт Брук Спроул. «Это очень подрывает уверенность в себе, потому что вам говорят, что если вы устанавливаете границы, то вы эгоистичны, а если не удовлетворяете все их потребности, то подводите их», — объяснила она.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Нездоровые дружеские отношения часто бывают односторонними, отметила психиатр Сара Куарателла. «Вы выслушиваете их переживания и даете советы, но взамен не получаете такого же отношения и уважения. Вы становитесь сосудом для выплеска травм от друга, но он не может вспомнить кличку вашей собаки», — рассказала специалистка.

Токсичные друзья также могут нарушать личные границы своих друзей и игнорировать их потребности. Например, звонить другу без повода в то время, когда он отдыхает и попросил его не беспокоить. «Если друг давит на вас, заставляет чувствовать себя виноватым или говорит, что вам нужно измениться, чтобы соответствовать его ожиданиям, это тревожный сигнал», — отметила Куарателла.

Психолог Дженна Браунфилд добавила, что токсичная дружба может заставлять человека делать то, чего он не хочет. Например, участвовать в вечеринках с алкоголем или менять свои привычки во взрослой жизни.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Человек, состоящий в нездоровых дружеских отношениях, может чувствовать себя так, будто теряет свои важные черты. «Возможно, вам трудно проявлять сочувствие к другу, хотя это качество вы действительно цените. Или вы чувствуете себя менее игривым или веселым, если вам нравится проявлять себя именно так в дружбе», — пояснила Браунфилд.

Эксперты советуют прямо обсудить с другом беспокоящие проблемы в отношениях. Также они предложили быть готовым к изменениям со своей стороны — например, научиться спокойнее реагировать на неприятное поведение друга. По их словам, если улучшить отношения не удается, можно отдалиться от друга или даже уважительно прекратить с ним общение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 