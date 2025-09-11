Психологи рассказали о способах распознать токсичную дружбу

Журнал Time опубликовал статью о токсичной дружбе — отношениях, которые вредят эмоциональному и психологическому благополучию, обратила внимание «Коса». Эксперты рассказали изданию о том, как распознать такие отношения, а также о способах исправить ситуацию.

«Часто я наблюдаю такую динамику: один человек действует из лучших побуждений, а другой манипулирует или контролирует», — описала токсичную дружбу психотерапевт Брук Спроул. «Это очень подрывает уверенность в себе, потому что вам говорят, что если вы устанавливаете границы, то вы эгоистичны, а если не удовлетворяете все их потребности, то подводите их», — объяснила она.

Нездоровые дружеские отношения часто бывают односторонними, отметила психиатр Сара Куарателла. «Вы выслушиваете их переживания и даете советы, но взамен не получаете такого же отношения и уважения. Вы становитесь сосудом для выплеска травм от друга, но он не может вспомнить кличку вашей собаки», — рассказала специалистка.

Токсичные друзья также могут нарушать личные границы своих друзей и игнорировать их потребности. Например, звонить другу без повода в то время, когда он отдыхает и попросил его не беспокоить. «Если друг давит на вас, заставляет чувствовать себя виноватым или говорит, что вам нужно измениться, чтобы соответствовать его ожиданиям, это тревожный сигнал», — отметила Куарателла.

Психолог Дженна Браунфилд добавила, что токсичная дружба может заставлять человека делать то, чего он не хочет. Например, участвовать в вечеринках с алкоголем или менять свои привычки во взрослой жизни.

Человек, состоящий в нездоровых дружеских отношениях, может чувствовать себя так, будто теряет свои важные черты. «Возможно, вам трудно проявлять сочувствие к другу, хотя это качество вы действительно цените. Или вы чувствуете себя менее игривым или веселым, если вам нравится проявлять себя именно так в дружбе», — пояснила Браунфилд.

Эксперты советуют прямо обсудить с другом беспокоящие проблемы в отношениях. Также они предложили быть готовым к изменениям со своей стороны — например, научиться спокойнее реагировать на неприятное поведение друга. По их словам, если улучшить отношения не удается, можно отдалиться от друга или даже уважительно прекратить с ним общение.