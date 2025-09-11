EN
Перфекционизм может приводить к хронической физической боли

2 минуты чтения 20:11

Ученые из Школы психологии австралийского Университета Мердока выяснили, что хроническая боль связана с повышенным уровнем перфекционизма и дефицитом сострадания к самому себе. У большинства участников исследования были постоянные боли в спине, мигрень и артрит.

«Люди, страдающие хронической болью, могут испытывать разочарование из-за трудностей, связанных с выполнением повседневных дел, и заставлять себя ставить перед собой нереалистичные или недостижимые цели. Более того, они также могут чувствовать, что ожидания окружающих трудно оправдать», — рассказал доктор Грэм Дитчберн.

Дитчберн отметил, что связь между стрессом и болью общепризнана, однако пока собрано мало данных о связи между хронической болью и стрессом, который возникает из-за перфекционистских ожиданий.

В исследовании приняли участие 531 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые сообщили о болевом состоянии, продолжающемся более трех месяцев, при этом не связанном с раком или ранениями. В качестве контрольной группы ученые отобрали 515 человек, которые не жаловались на хроническую боль.

Участники с хронической болью сообщили о значительно более высоком уровне перфекционизма. Также у них был более низкий уровень уверенности  в себе и самосострадания.

Автор исследования считает, что повышение самосострадания и борьба с перфекционизмом могут помочь людям, страдающим от хронической боли. По его словам, более бережное отношение к себе может помочь справиться со страхом осуждения и самокритикой, при которой человек винит себя в своей физической боли.

