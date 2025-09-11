Ученые заявили о «самом близком к открытию жизни» прорыве в исследовании Марса

Марсоход NASA Perseverance добыл на поверхности Красной планеты образец, который может содержать следы существования древних микроорганизмов. Об этом говорится в статье, опубликованной участниками проекта в журнале Nature.

«Это открытие, сделанное аппаратом Perseverance, запущенным при президенте Трампе в его первый срок, — самое близкое к открытию жизни на Марсе, которое мы когда-либо делали. Обнаружение потенциальной биосигнатуры на Красной планете — это революционное открытие, которое сделает наше понимание Марса более глубоким», — подчеркнул исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Потенциальной биосигнатурой специалисты называют вещество или структуру, которая может иметь биологическое происхождение, но требует дополнительного изучения для подтверждения этой гипотезы.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

При этом в NASA отметили, что даже если образец, полученный марсоходом, действительно содержит потенциальную биосигнатуру, то для ответа на вопрос о жизни на Марсе потребуется еще масса научной работы.

Найденные марсоходом фрагменты породы, с которыми ученые связывают надежду на открытие, состоят в том числе из глины и осадочных пород. В NASA пояснили, что «на Земле они отлично сохраняют остатки микробной жизни прошлого». Кроме того, образцы богаты химическими элементами, которые могут служить пищей для бактерий.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

«Но то, что мы увидели все эти убедительные химические сигнатуры в данных, еще не означало, что у нас есть потенциальная биосигнатура. Нам нужно было проанализировать эти данные», — объяснил ученый проекта Perseverance из Университета Стоуни-Брук Джоэл Гуровиц.

При этом предварительное исследование поверхности образцов показало, что там есть так называемые «пятна леопарда», которые могли образоваться в результате жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих органический углерод, серу и фосфор. В то же время в NASA отметили, что такие пятна могут образоваться и без участия живых организмов.