EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина выиграл суд с работодателем из-за подрывающего его авторитет стола

2 минуты чтения 19:46 | Обновлено: 19:51

Суд в Великобритании обязал компанию выплатить компенсацию в размере 27 тысяч долларов бывшему сотруднику из-за не соответствующего его статусу стола. Мужчина решил, что пересадка за «не то» рабочее место приравнивалась к понижению в должности. Об инциденте сообщает Lad Bible.

По информации портала, 53-летний Николас Уокер более десяти лет проработал в агентстве недвижимости, он управлял филиалом. Позднее его несколько раз переводили между офисами в разных городах Британии. А по возвращении в один из них он обнаружил, что желанный стол занят коллегой, а ему взамен выделили другой, в середине кабинета.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Для Уокера важным символом управленческого статуса был именно задний стол в офисе — за ним традиционно сидели руководители, там же хранились бухгалтерские книги. По его мнению, произошедшее означало фактическое понижение в должности с управляющего менеджера до помощника, говорится в публикации. 

Британец отказался принять новые условия и написал начальнику, что не намерен сидеть в середине. Между работником и нанимателем, согласно материалам дела, разгорелся конфликт. Руководитель компании заявил, что не верит, будто «53-летний мужчина устраивает скандал из-за стола». Разговор закончился заявлением об увольнении.

Сообщается, что через два дня Уокер попытался отозвать заявление, но компания отказалась. Она, наоборот, ускорила процедуру и выплатила компенсацию за отработку. Экс-менеджер подал иск о «несправедливом вынужденном увольнении» и выиграл дело.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

Как пишет Lad Bible, судья признал доводы Уокера обоснованными и постановил выплатить ему более 27 тысяч долларов компенсации. По словам судьи, для сотрудника логично было расценить пересадку за средний стол как назначение помощником или совместным управляющим, что «являлось понижением по сравнению с его прежней должностью».

В решении суда также указано, что руководство агентства не справилось с ситуацией, а поведение начальника «могло разрушить доверие» между работником и работодателем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 