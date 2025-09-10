Мужчина выиграл суд с работодателем из-за подрывающего его авторитет стола

Суд в Великобритании обязал компанию выплатить компенсацию в размере 27 тысяч долларов бывшему сотруднику из-за не соответствующего его статусу стола. Мужчина решил, что пересадка за «не то» рабочее место приравнивалась к понижению в должности. Об инциденте сообщает Lad Bible.

По информации портала, 53-летний Николас Уокер более десяти лет проработал в агентстве недвижимости, он управлял филиалом. Позднее его несколько раз переводили между офисами в разных городах Британии. А по возвращении в один из них он обнаружил, что желанный стол занят коллегой, а ему взамен выделили другой, в середине кабинета.

Для Уокера важным символом управленческого статуса был именно задний стол в офисе — за ним традиционно сидели руководители, там же хранились бухгалтерские книги. По его мнению, произошедшее означало фактическое понижение в должности с управляющего менеджера до помощника, говорится в публикации.

Британец отказался принять новые условия и написал начальнику, что не намерен сидеть в середине. Между работником и нанимателем, согласно материалам дела, разгорелся конфликт. Руководитель компании заявил, что не верит, будто «53-летний мужчина устраивает скандал из-за стола». Разговор закончился заявлением об увольнении.

Сообщается, что через два дня Уокер попытался отозвать заявление, но компания отказалась. Она, наоборот, ускорила процедуру и выплатила компенсацию за отработку. Экс-менеджер подал иск о «несправедливом вынужденном увольнении» и выиграл дело.

Как пишет Lad Bible, судья признал доводы Уокера обоснованными и постановил выплатить ему более 27 тысяч долларов компенсации. По словам судьи, для сотрудника логично было расценить пересадку за средний стол как назначение помощником или совместным управляющим, что «являлось понижением по сравнению с его прежней должностью».

В решении суда также указано, что руководство агентства не справилось с ситуацией, а поведение начальника «могло разрушить доверие» между работником и работодателем.