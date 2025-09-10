EN
Ученые нашли привлекающие комаров факторы

2 минуты чтения 20:38 | Обновлено: 20:39

Группа ученых из Нидерландов обнаружила, что комаров больше привлекают люди, которые не пользуются солнцезащитным кремом, употребляют пиво и спят вместе с другими людьми в одной постели.

В ходе исследования ученые проверили, как комары реагируют на испытуемых, которые клали свою руку в специальный контейнер с комарами. При этом участники заполняли анкеты, в которых рассказывали о питании, гигиене, употреблении алкоголя и о том, спят ли они в одиночестве или с кем-то.

Как стать невкусным для комаров?
Как стать невкусным для комаров?
Комары ежегодно убивают сотни тысяч человек. Наука предлагает истребить их — или измениться самим
Общество3 минуты чтения

Всего исследователи отобрали данные о реакции комаров на 465 человек. Все они были посетителями ежегодного музыкального фестиваля Lowlands, который проводится под открытым небом.

Контейнеры, с помощью которых ученые проверяли реакцию комаров на испытуемого, были спроектированы так, чтобы люди не получали укусы. Участники помещали руку в специальное отверстие, на стенке которого была сетка, через которую комары могли только чувствовать запах, но не кусать.

Испытуемые, которые употребляли пиво в течение 12 часов перед экспериментом, оказались в 1,35 раза более привлекательными для комаров по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток. При этом концентрация алкоголя в крови не влияла на результат.

Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит
Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит
Тест про самых опасных насекомых России
Интернет и мемы2 минуты чтения

Люди, которые в ночь перед экспериментом спали с кем-то в одной постели или палатке, оказались в 1,34 раза более привлекательными для комаров. Также ученые обнаружили, что люди, которые за шесть часов до эксперимента приняли душ и нанесли на предплечье солнцезащитный крем, оказывались почти в два раза менее привлекательными для комаров.

Авторы исследования отметили, что эксперимент проходил в слабо контролируемых условиях, а участниками были преимущественно любящие науку посетители фестиваля.

