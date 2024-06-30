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Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит

Тест про самых опасных насекомых России

30.06.2024

Температура на планете продолжает расти — 2023 год был самый жарким за всю историю наблюдений. Потепление влияет не только на людей: оно значительно расширило ареал обитания вредоносных насекомых, и они начали распространяться в новые, ранее слишком холодные для них регионы. Многие из них представляют опасность для человека: переносят смертельные заболевания, вирусы и паразитов. Проверьте, что вы знаете об этих насекомых, в тесте «Холода».

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Укус какого из этих насекомых чаще всего приводит к опасным заболеваниям и смерти?
А способен ли комар заразить человека глистами?
Что будет, если все комары вдруг исчезнут?
В теплый сезон многие боятся укусов клещей из-за риска заражения энцефалитом и болезнью Лайма. Какой процент клещей в Европейской части России переносит энцефалит?
Какие насекомые откладывают личинки под кожу человека и животных и тем самым вызывают кожное заболевание?
А каких насекомых нужно опасаться в водоемах?
Мошки — это мелкие насекомые темного цвета, которые обитают около водоемов и больно кусаются. Чем они опасны для человека?
А какой жук является самым опасным в России?
Ваш результат из 8

Автор
Диана Исаак
Фото на обложке
Jimmy Chan / Pexels
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