Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит

Температура на планете продолжает расти — 2023 год был самый жарким за всю историю наблюдений. Потепление влияет не только на людей: оно значительно расширило ареал обитания вредоносных насекомых, и они начали распространяться в новые, ранее слишком холодные для них регионы. Многие из них представляют опасность для человека: переносят смертельные заболевания, вирусы и паразитов. Проверьте, что вы знаете об этих насекомых, в тесте «Холода».

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