Футболистки вышли на поле в шортах с имитацией менструальной крови

Женская команда британского футбольного клуба «Челси» вышла на первый матч сезона в шортах с красными пятнами, имитирующими кровь, чтобы обратить внимание на табуированную в спорте тему менструации, сообщает «Коса».

Футбольный клуб объявил, что ввел новую спортивную форму после заключения соглашения о партнерстве с производителем средств по уходу за кожей во время месячных. Лозунг их совместной кампании: «Мы не истекаем синей кровью. Мы истекаем кровью».

«В рамках запуска этой кампании игроки “Челси” вышли на поле на первом матче сезона в специально запачканных шортах, чтобы продемонстрировать реальность менструации и способствовать развитию чувства гордости и уверенности во время занятий спортом, независимо от того, есть ли у вас менструация или нет», — заявил британский клуб.

«Челси» также заявил, что первым из клубов нанял для женской команды тренера по менструальному циклу. Клуб отметил, что это позволит спортсменкам получить поддержку и уверенность в понимании и контроле менструального цикла.

«Мы хотим изменить отношение к менструациям, нормализовать их и тем самым дать силы и вдохновить следующее поколение молодых девушек, независимо от того, занимаются они спортом или нет. Месячные должны быть для девушек источником силы и уверенности в себе, а не препятствием», — заявила гендиректор женской команды «Челси» Аки Мандхар.

Согласно исследованию, которое провел новый партнер «Челси» Here We Flow, четырем из пяти девушкам было бы стыдно, если бы у них началась менструация на публике. А 90% женщин считают, что месячные в рекламе показаны нереалистично.