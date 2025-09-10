EN
Сыгравшая главную роль в «Дневниках вампира» актриса ушла из сериала из-за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами

2 минуты чтения 14:07 | Обновлено: 14:17

Актриса Нина Добрев ушла из «Дневников вампира» — популярного сериала на телеканале The CW — из-за неравной оплаты труда с коллегами-мужчинами при двойной нагрузке. Об этом сама актриса рассказала в новой книге редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя потрясающе: устная история „Дневников вампира“», пишет New York Post.

«Это была непростая ситуация, потому что в моем контракте была указана только роль Елены, но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою нагрузку», — рассказала Добрев.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Речь идет о роли двойника ее персонажа по имени Елена — Кэтрин Пирс. Актриса утверждает, что из-за этого ей приходилось проводить на съемочной площадке в два раза больше времени и заучивать в два раза больше текста.

«Я действительно хотела играть Кэтрин, но я также хотела получать за это справедливую зарплату, наравне с парнями», — вспоминает Добрев.

В книге говорится, что актрисе «удалось добиться повышения гонорара», однако ее зарплата все равно оставалась ниже, чем у коллег-мужчин Пола Уэсли и Иэна Сомерхолдера. Кроме того, как отмечается, студия решила просто не включать героиню Кэтрин в сцены, потому что не хотела платить Добрев за дополнительную роль.

«Ситуация действительно накалилась. Нам, сценаристам, передали, что нам вообще запрещено вписывать Кэтрин в сценарий. Конечно, я считала это неправильным и несправедливым», — рассказала одна из создательниц сериала Джули Плек.

Добрев призналась, что отказ студии повысить ей зарплату сильно расстроил ее. 

«Они просто сказали, что из принципа не поднимут ее до уровня парней. Это было, наверное, самое обидное, потому что я действительно очень старалась, вкладывала в работу всю душу, сердце, кровь, пот и слезы. Я ощущала, что студия не ценит то, что я привношу в сериал. Казалось, будто они дают понять, что весь мой труд для них ничего не значит и что я не ровня коллегам-мужчинам», — рассказала актриса.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

По итогу Добрев решила, что не будет продлевать контракт после шестого сезона и покинула сериал в мае 2015 года. 

«Дневники вампира» — популярный мистический сериал, премьера которого состоялась в 2009 году на канале The CW. Шоу выходило в эфир с 10 сентября 2009 года по 10 марта 2017 года и завершилось после восьми сезонов.

