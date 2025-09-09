СМИ: Украине грозит дефицит средств ПВО

Западные и украинские чиновники сообщили Financial Times, что Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны из-за замедления поставок военной помощи США после пересмотра Пентагоном своих программ. Также, по их словам, украинские запасы истощаются из-за российских атак, которые усилились после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

«Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявил источник издания, осведомленный о поставках в Украину американских средств ПВО.

При этом представитель Белого дома считает ложными сообщения о том, что администрация Трампа «лишает Киев жизненно важных средств ПВО». «Министерство обороны весьма сознательно работает над удовлетворением потребностей Украины, в том числе в отношении противовоздушной обороны», — подчеркнул чиновник.

В Белом доме утверждают, что Трамп «хочет остановить убийства» в Украине, а также поручил своим подчиненным продавать оружие союзникам по НАТО, чтобы компенсировать их поставки военной помощи Украине.

«Однако европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на страны, финансирующие войну», — добавил представитель американской администрации.

Этим летом Россия запускала по Украине в среднем около 5200 беспилотников в месяц. Украинские источники ожидают, что такой уровень военной активности сохранится. При этом количество российских ракетных ударов в этом году сократилось, однако их по-прежнему запускают сотнями.

По данным Financial Times, Киев ожидает, что российские военные начнут чаще бить по энергетической инфраструктуре в преддверии холодных зимних месяцев.