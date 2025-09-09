EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Украине грозит дефицит средств ПВО

2 минуты чтения 15:45

Западные и украинские чиновники сообщили Financial Times, что Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны из-за замедления поставок военной помощи США после пересмотра Пентагоном своих программ. Также, по их словам, украинские запасы истощаются из-за российских атак, которые усилились после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

«Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявил источник издания, осведомленный о поставках в Украину американских средств ПВО.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

При этом представитель Белого дома считает ложными сообщения о том, что администрация Трампа «лишает Киев жизненно важных средств ПВО». «Министерство обороны весьма сознательно работает над удовлетворением потребностей Украины, в том числе в отношении противовоздушной обороны», — подчеркнул чиновник.

В Белом доме утверждают, что Трамп «хочет остановить убийства» в Украине, а также поручил своим подчиненным продавать оружие союзникам по НАТО, чтобы компенсировать их поставки военной помощи Украине.

«Однако европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на страны, финансирующие войну», — добавил представитель американской администрации.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Этим летом Россия запускала по Украине в среднем около 5200 беспилотников в месяц. Украинские источники ожидают, что такой уровень военной активности сохранится. При этом количество российских ракетных ударов в этом году сократилось, однако их по-прежнему запускают сотнями.

По данным Financial Times, Киев ожидает, что российские военные начнут чаще бить по энергетической инфраструктуре в преддверии холодных зимних месяцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем