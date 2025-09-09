Ученые нашли «удивительную причину» роста потребления сахара

Мороженое, холодные десерты и охлажденные газированные напитки становятся популярнее из-за изменения климата, из-за чего жители США потребляют все больше сахара. CNN пишет, что эту «удивительную» связь обнаружила группа ученых из Великобритании, Китая и США.

Согласно исследованию, потребление людьми добавленного сахара положительно зависит от температуры воздуха. В пределах 12-30 градусов по Цельсию потребление сахара растет со скоростью 0,7 грамма на каждый градус.

Ученые получили этот результат с помощью анализа данных о покупках продуктов питания в Соединенных Штатах с 2004 по 2019 год. Проект Nielsen Homescan Consumer Panel отслеживает транзакции 40-60 домохозяйств, при этом размеры выборки изменяются от года к году.

В жаркую погоду организм теряет больше воды, из-за чего людям хочется больше пить. При этом многие жители США в такой ситуации отдают предпочтение холодным сладким газировкам и мороженому, отметил Пань Хэ, автор исследования и преподаватель кафедры экологии и устойчивого развития Кардиффского университета.

Наиболее сильный рост потребления сахара в жару наблюдается у менее обеспеченных слоев населения, подсчитали ученые. Они предполагают, что у людей с низким доходом или уровнем образования меньше возможностей проводить время в кондиционируемых помещениях. При этом продукты с высоким содержанием сахара зачастую дешевле и доступнее.

Согласно прогнозу авторов исследования, к концу века потребление сахара в США увеличится на три грамма в день на человека, если загрязнение окружающей среды, вызывающее потепление на планете, останется неконтролируемым.