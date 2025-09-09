EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Эксперты выбрали самые красивые деревни мира

2 минуты чтения 18:19

Эксперты туристической компании Unforgettable Travel Company составили для Forbes список из 50 самых красивых деревень в мире. Первые семь мест в списке заняли деревни в европейских странах.

В описании рейтинга сказано, что каждая из деревень «пульсирует старинной причудливостью и очарованием жизни». Первое место заняла деревня Бибери в графстве Глостершир в Англии. Эксперты описали ее как «акварельную сказку», где «тихо журчит река Колн, пробираясь сквозь золотистые лютики и незабудки, а упитанные утки лениво плещутся под сенью ив». 

Далее в списке идет деревня Гальштат в Австрии, расположенная на берегу одноименного озера. Там, как пишет Forbes, «вековые фахверковые дома цепляются за крутые склоны горы, а балконы, увитые цветами, украшены алой геранью». Отмечается, что в деревне проживает около 700 жителей, тогда как число туристов, которые приезжают в нее ежедневно, может достигать 10 тысяч человек. 

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

На третьем месте находится населенный пункт Рейне в Норвегии с рыбацкими хижинами вдоль края фьорда, который эксперты назвали подходящим местом для любителей пеших прогулок.

В топ-10 списка также вошли Гитхорн в Нидерландах, Гасадалур на западной стороне острова Воар (Фарерские острова, автономная область в составе Дании), приморская Ия на северо-западе греческого острова Санторини, Буртанж с населением 430 человек в муниципалитете Вестервольде в Нидерландах, город Котор в Черногории, историческое село Сиракава-го в Японии и Батад на Филиппинах.

Также в рейтинг попали поселения в Новой Зеландии, Мьянме, Ирландии, Лихтенштейне, Китае, Непале, Вьетнаме, Канаде, Аргентине, Мексике, Индонезии и других странах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем