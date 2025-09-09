Эксперты выбрали самые красивые деревни мира

Эксперты туристической компании Unforgettable Travel Company составили для Forbes список из 50 самых красивых деревень в мире. Первые семь мест в списке заняли деревни в европейских странах.

В описании рейтинга сказано, что каждая из деревень «пульсирует старинной причудливостью и очарованием жизни». Первое место заняла деревня Бибери в графстве Глостершир в Англии. Эксперты описали ее как «акварельную сказку», где «тихо журчит река Колн, пробираясь сквозь золотистые лютики и незабудки, а упитанные утки лениво плещутся под сенью ив».

Далее в списке идет деревня Гальштат в Австрии, расположенная на берегу одноименного озера. Там, как пишет Forbes, «вековые фахверковые дома цепляются за крутые склоны горы, а балконы, увитые цветами, украшены алой геранью». Отмечается, что в деревне проживает около 700 жителей, тогда как число туристов, которые приезжают в нее ежедневно, может достигать 10 тысяч человек.

На третьем месте находится населенный пункт Рейне в Норвегии с рыбацкими хижинами вдоль края фьорда, который эксперты назвали подходящим местом для любителей пеших прогулок.

В топ-10 списка также вошли Гитхорн в Нидерландах, Гасадалур на западной стороне острова Воар (Фарерские острова, автономная область в составе Дании), приморская Ия на северо-западе греческого острова Санторини, Буртанж с населением 430 человек в муниципалитете Вестервольде в Нидерландах, город Котор в Черногории, историческое село Сиракава-го в Японии и Батад на Филиппинах.

Также в рейтинг попали поселения в Новой Зеландии, Мьянме, Ирландии, Лихтенштейне, Китае, Непале, Вьетнаме, Канаде, Аргентине, Мексике, Индонезии и других странах.