Студенты дали советы по экономии денег

Газета The Guardian собрала шесть советов от студентов и выпускников британских университетов о способах сэкономить деньги. Эти рекомендации позволяют сократить расходы на обучение, отдых и бытовые нужды.

Лучше ходить в ночные клубы с наличными деньгами, считает выпускница Эдинбургского университета 2024 года, социальный антрополог Тара Рассел. Она отметила, что фиксированная сумма позволяет избежать перерасхода средств. При этом становится не нужен телефон с функцией бесконтактной оплаты, и его можно оставить в безопасном месте, чтобы он не сломался и не потерялся.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец Общество 6 минут чтения

Студент факультета журналистики Университета Глостершира Элфи Хоулетт порекомендовал перед ночными мероприятиями составлять план расходов. «Изучите в интернете заведения, которые вы собираетесь посетить, найдите меню и предложения — так вы сможете рассчитать, сколько потратите в этих местах, и избежать неприятных сюрпризов», — предложил студент.

Перед каждой покупкой нужно искать промокоды в специальных приложениях для студентов, сообщила студентка журфака Лондонского университета Захра Онсори. Она отметила, что в таких британских приложениях как UNiDAYS и Student Beans часто попадаются скидки от 10% до 20%.

Желательно покупать качественные вещи, даже если они дороже, считает выпускница факультета английской литературы Йоркского университета Сабах Салам. Она рассказала, что раньше ей приходилось часто заменять некачественные вещи, потому что она выбирала самые дешевые. «Гораздо экологичнее и экономичнее выбирать качественное постельное белье или кухонные принадлежности, которые прослужат и после окончания университета», — сказала она.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды Интернет и мемы 10 минут чтения

Рохан Сатьямурти, студент факультета международных отношений Университета Бата, предложил снимать комнату вместе с другим студентом. Он сказал, что благодаря этому он смог за год потратить на проживание 3000 фунтов стерлингов (около 333 тысяч рублей), а также нашел лучшего друга.

В стоимость обучения часто входят необязательные университетские курсы и программы, позволяющие путешествовать, проходить стажировки и развивать свои навыки, рассказала студентка факультета английского языка и литературы Оксфордского университета Сара Рурк. Она отметила, что это один из самых простых и дешевых способов освоить новый навык во взрослом возрасте.