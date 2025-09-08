Пенсионер застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

В Оснабрюке в Нижней Саксонии полиция вытащила из лифта мужчину в возрасте примерно 75 лет, который застрял в лифте своего дома и провел там четыре дня без еды и воды. Об этом сообщили RTL и Radio RST. Немецкий таблоид Bild пишет, что инцидент произошел еще в июле этого года, но полиция рассказала о нем спустя два месяца.

По данным немецких СМИ, мужчина, чье имя не называется, не смог позвать на помощь из-за перегоревшего предохранителя, который нарушил работу не только самого лифта, но и кнопки аварийного вызова. Из-за того, что у пенсионера не было с собой телефона, он не смог позвонить близким. Мужчина попытался разобрать лифт по частям — это обеспечило ему поступление воздуха в кабину, но не позволило выбраться из лифта самостоятельно.

После того, как пенсионер не выходил на связь несколько дней, его сын позвонил в полицию. Полицейские приехали к квартире мужчины и услышали его слабый голос из лифта. Правоохранители выломали двери и достали застрявшего жильца. Они вызвали экстренные службы, которые доставили обезвоженного и обессилевшего мужчину в больницу, где он пошел на поправку. «Мы очень рады, что все обошлось без последствий», — написала полиция.

«Я никогда не был большим поклонником полиции. Но в тот момент я был так рад услышать голос полицейского», — заявил в шутку пенсионер. Немецкие СМИ отметили, что полиция отреагировала на эти слова с юмором. «Друзья вы полиции или нет, мы здесь для всех вас», — ответили правоохранители.

В июне этого года в Махачкале лифт упал с 13 этажа. В кабине в этот момент находились девять человек, пятерых из которых, в том числе одного ребенка, госпитализировали.

