EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Пенсионер застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

2 минуты чтения 14:45

В Оснабрюке в Нижней Саксонии полиция вытащила из лифта мужчину в возрасте примерно 75 лет, который застрял в лифте своего дома и провел там четыре дня без еды и воды. Об этом сообщили RTL и Radio RST. Немецкий таблоид Bild пишет, что инцидент произошел еще в июле этого года, но полиция рассказала о нем спустя два месяца.

По данным немецких СМИ, мужчина, чье имя не называется, не смог позвать на помощь из-за перегоревшего предохранителя, который нарушил работу не только самого лифта, но и кнопки аварийного вызова. Из-за того, что у пенсионера не было с собой телефона, он не смог позвонить близким. Мужчина попытался разобрать лифт по частям — это обеспечило ему поступление воздуха в кабину, но не позволило выбраться из лифта самостоятельно.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

После того, как пенсионер не выходил на связь несколько дней, его сын позвонил в полицию. Полицейские приехали к квартире мужчины и услышали его слабый голос из лифта. Правоохранители выломали двери и достали застрявшего жильца. Они вызвали экстренные службы, которые доставили обезвоженного и обессилевшего мужчину в больницу, где он пошел на поправку. «Мы очень рады, что все обошлось без последствий», — написала полиция.

«Я никогда не был большим поклонником полиции. Но в тот момент я был так рад услышать голос полицейского», — заявил в шутку пенсионер. Немецкие СМИ отметили, что полиция отреагировала на эти слова с юмором. «Друзья вы полиции или нет, мы здесь для всех вас», — ответили правоохранители.

В июне этого года в Махачкале лифт упал с 13 этажа. В кабине в этот момент находились девять человек, пятерых из которых, в том числе одного ребенка, госпитализировали. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем