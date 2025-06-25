Лифт с людьми упал с 13 этажа жилого дома в Махачкале

В одном из многоквартирных домов в городе Махачкале 25 июня рухнул в шахту лифт, в котором находились люди. Есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы прокуратуры Дагестана.

По данным Следственного управления Следственного комитета по Дагестану, инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Гапцахская. Отмечается, что лифт рухнул с 13 этажа.

«На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Дагестану пишет, что в момент падения в лифте находились девять человек. По данным ведомства, в результате происшествия были госпитализированы пять человек, включая одного ребенка. В пресс-службе администрации Махачкалы агентству сообщили, что дом не был введен в эксплуатацию.

Информагентство URA.ru сообщает, что среди пострадавших — пятилетний мальчик. По предварительным данным медиков больницы, куда госпитализировали людей, трое взрослых получили ушибы. Все пострадавшие в настоящее время проходят обследование.

«Лифт спустился на седьмой этаж, потом остановился, резко поднялся на 12-й и спустился на первый», — рассказал агентству молодой человек, который находился внутри лифта в момент падения.

Местные власти и экстренные службы пока разбираются в причинах аварии.

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В конце мая в Астрахани в одном из многоквартирных домов с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами. В кабине в момент происшествия находились пятеро человек: супружеская пара, двое детей — четырех и семи лет, — а также брат женщины. Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщала, что в результате падения лифта 7-летний мальчик получил ушиб ноги.