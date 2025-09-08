Зеленский рассказал о своем представлении победы Украины в войне

Победой для Украины в войне станет предотвращение контроля России над всей страной. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он пояснил, что, по его мнению, контроль над всей Украиной является целью Владимира Путина. «Пока он не сможет этого сделать, победа будет на нашей стороне. Вот почему для нас выживание — это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости», — сказал Зеленский.

В июне Путин утверждал, что российские войска на 99% контролируют аннексированную Луганскую область Украины, а три других украинских региона, объявленных Москвой российскими, — Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области — примерно на 70%. При этом он объяснял продвижение российских войск за пределами аннексированных областей тем, что считает русских и украинцев одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», — сказал тогда Путин, отметив, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле.

Зеленский также прокомментировал предложение Путина провести встречу с ним в Москве. «Понятно, что он делает это <…> чтобы снова отложить назначенную нами встречу», — заявил Зеленский, напомнив, что, в свою очередь, предлагал провести такую встречу в Киеве.

В то же время украинский президент отметил, что саму возможность двусторонней встречи с Путиным, или трехсторонней с участием американского президента Дональда Трампа не исключает. «Я сказал: послушайте, господин президент [США Дональд Трамп], я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие», — напомнил Зеленский.

О подготовке прямых переговоров Зеленского и Путина Трамп заявил после встречи с последним на Аляске 15 августа. В качестве возможных мест проведения саммита назывались Швейцария, Венгрия, Австрия или Турция.