Ученые обнаружили неожиданную причину бессонницы

Бессонница и другие нарушения сна могут быть связаны не только со стрессом или образом жизни, но и с бактериями, которые живут в человеческом организме. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на несколько свежих исследований.

Ученые обнаружили, что чем разнообразнее микробный состав в ротовой полости и кишечнике человека, тем дольше и качественнее его сон, отмечает издание. Так, у подростков и молодых людей с более богатой флорой во рту продолжительность сна оказалась выше. А у людей с диагностированной бессонницей в кишечнике оказалось гораздо меньше полезных бактерий, что обычно связано с ослабленным иммунитетом и повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Другое исследование показало, что у людей с так называемым социальным джетлагом, когда режим сна в будни и выходные сильно различается, состав кишечной микробиоты отличается от тех, у кого график более стабильный.

Как сообщает Би-би-си, эти выводы подтверждаются и экспериментами на животных. В 2024 году мышам пересадили кишечную микрофлору людей, страдавших джетлагом и бессонницей. И животные внезапно начали бодрствовать в часы, когда обычно спали.

«Долгое время преобладала теория, что именно расстройства сна нарушают микробиом. Но некоторые новые данные указывают на то, что, вероятно, связь двусторонняя», — говорит профессор Калифорнийского университета Дженнифер Мартин.

Эти открытия подталкивают ученых к поиску новых способов лечения нарушений сна. В перспективе вместо привычных снотворных или вместе с ними могут применяться пробиотики и пребиотики, которые помогают регулировать микробиоту. Первые испытания показывают, что такой подход способен улучшать сон, но для подтверждения нужны крупные исследования, говорится в публикации Би-би-си.

Пока же специалисты предлагают бороться с нарушениями сна с помощью низкоинтенсивных физических нагрузок. Недавний метаанализ двух десятков исследований показал, что йога, тайцзи и ходьба помогают быстрее засыпать, сокращают ночные пробуждения и увеличивают общее время сна.