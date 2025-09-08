EN
Зумеры стали снимать необычное жилье через инстаграм

2 минуты чтения 14:33

В связи с резким ростом цен на аренду жилья поколение Z все чаще ищет краткосрочные варианты через инстаграм, пишет Financial Times (FT). Издание подчеркивает, что в начале этого года из-за высокого спроса специализированный аккаунт в этой соцсети даже запустил собственное приложение.

Инстаграм — это удобная платформа для визуальной презентации квартир, которая позволяет заглянуть в будни будущих соседей, отмечает обозреватель FT Натали Перман. Она планировала переезд в Лондон на четырехмесячную стажировку и пыталась снять жилье через Facebook и специализированный сайт SpareRoom, где можно найти соседа для съема жилья или комнату. 

Перман подчеркнула, что ее поиски не увенчались успехом. Ей попадались не самые удобные варианты. В качестве примеров она привела «гостиную, переделанную в спальню, которую соседи пересекали, чтобы попасть на кухню», а также объявление, в котором жить предлагалось с хозяином квартиры и готовить ему еду по выходным.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Тогда подруга посоветовала Перман заглянуть в инстаграм. «Вернувшись к своему почти неактивному аккаунту из-за тяжелого разрыва отношений несколько лет назад я увидела, что все изменилось. Каждая десятая история в аккаунтах, на которые я подписалась, рекламировала комнату (свою или друга)», — пишет журналистка. 

По ее словам, предложения по сдаче жилья в аренду варьировались от нескольких дней, пока кто-то был в отпуске, до года. При этом, она подчеркнула, что в инстаграме предлагают очень привлекательные варианты и по доступной цене. 

«Самое главное, это были люди, которых я знала — ну, в каком-то смысле. Это были не какие-то чокнутые кошатницы или незнакомцы, а мои люди», — добавила Перман.

Спустя несколько часов журналистка написала двадцатилетней выпускнице факультета английского языка и основательнице успешного стартапа, чтобы обсудить месячную аренду комнаты в викторианском таунхаусе в престижном районе Сток-Ньюингтон. Помещение было просторным с кирпичными стенами, деревянным полом и окнами во всю стену, а главное предлагалась «по весьма доступной цене».

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

«Я переехала, наслаждаясь своей новой жизнью мечты. Кухня с синей плиткой, посудомоечная машина и фритюрница и сияющие здоровьем соседи, которые по выходным бегали марафоны», — отметила Перман.

Спустя месяц ей снова пришлось искать квартиру и снова на помощь пришел инстаграм. Перман советует запущенный в 2019 году сервис @friends0ffriendz, где предлагается большой выбор квартир и комнат для сдачи в аренду от режиссеров короткометражных фильмов, фотографов, модельеров и журналистов.

В итоге Перман остановилась на переоборудованной квартире-пабе, которую сдавал в субаренду кулинарный журналист. В этой сделке не обошлось без сюрпризов. Хозяин квартиры оставил там половину своего гардероба и запретил приводить в дом друзей. 

«Но, учитывая, что в квартире была библиотека кулинарных книг, кухня из нержавеющей стали и коллекция настоянных растительных масел, мне было все равно. Я была в восторге — одновременно от удовлетворения моих ожиданий от лондонской жизни и чувства принадлежности», — заключила журналистка.

