Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег

Российский миллиардер, бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович попал под следствие на принадлежащем Британской короне острове Джерси по подозрению в коррупции и отмывании денег. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы из федерального уголовного суда Швейцарии.

Согласно судебным документам, следователи Джерси изучают источники происхождения богатств Абрамовича, приобретенных им в «период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Именно этот остров, как отмечается, является одним из налоговых убежищ, из которых миллиардер управлял своим состоянием с помощью сети офшорных компаний и трастов — они, в свою очередь, контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии.

В связи с подозрениями прокуратура острова направила серию запросов в Швейцарию с просьбой оказать взаимную правовую помощь для получения банковских документов. Судьи, как сообщается, решили, что эти подробности могут быть раскрыты, поскольку о существовании судебного разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности.

Речь идет о двух отдельных делах. Первое связано подозрениями в отмывании средств, полученных от продажи нефтегазовой компании «Сибнефть», которую Абрамович продал российскому правительству в 2005 году за 13 миллиардов долларов. В материалах дел указано, что миллиардер «предположительно совершал коррупционные выплаты в 1990-х годах» — в период, когда он превращал «Сибнефть» в одну из крупнейших компаний по добыче ископаемого топлива.

Второе дело касается возможного нарушения санкционного режима. В постановлении суда сказано, что сразу после внесения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году — вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — были зафиксированы переводы активов, предположительно связанных с миллиардером.

По данным издания, адвокаты Абрамовича отвергли все обвинения и заявили, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными.

Отмечается, что юристы, представляющие интересы компаний, пытались помешать обнародованию документов, касающихся принадлежащих им счетов в швейцарских банках. Однако их иск был отклонен в мае. Так, швейцарский суд постановил, что власти Джерси предоставили достаточные доказательства, обосновывающие передачу запрашиваемых материалов.