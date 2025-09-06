Дети перенимают малоподвижный образ жизни родителей

Группа ученых из Университета Сан-Паулу (UNESP) в Бразилии выяснила, что физическая активность и ее отсутствие в жизни родителей напрямую влияет на подвижность их детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sports Medicine and Health Science, обратил внимание New Atlas.

В исследовании приняли участие 182 ребенка от 6 до 17 лет и их родители — 161 мать и 136 отцов. Перед началом исследования участникам выделили акселерометры и прикрепили их к бедрам. Такие приборы участники должны были носить в течение недели. Отмечается, что родитель считался «физически активным», если тратил 150 минут в неделю на умеренные или интенсивные тренировки.

По истечении семи дней ученые собрали данные и провели статистический анализ, чтобы определить влияние физической активности родителей на поведение детей. Согласно результатам, во всех группах был зафиксирован высокий уровень малоподвижности. В среднем дети и их родители проводили в сидячем положении около восьми–девяти часов в день.

«Результаты показывают, что уровень физической активности родителей может напрямую влиять на привычки их детей. Иными словами, когда родители ведут более активный образ жизни, их дети с меньшей вероятностью будут подолгу оставаться в сидячем положении», — рассказал ведущий автор исследования, доцент UNESP Диего Кристофаро.

Он объяснил, что малоподвижные привычки формируются у человека под влиянием множества факторов. К ним относятся отсутствие доступа, времени или подходящих мест для занятий физической активностью. Сами результаты наглядно показывают как привычки родителей способны влиять на здоровье их детей, добавил ученый. Поэтому, по его словам, есть необходимость создать государственные программы и информационные кампании, направленные на продвижение более активного образа жизни в семейной среде.

В исследовании отмечается, что оно имело поперечный характер, то есть данные собирались в один момент времени, а значит, результаты не позволяют установить причинно-следственную связь. Кроме того, в исследовании принимали участие только жители Бразилии, поэтому в других культурных или социальных условиях результаты могут отличаться.