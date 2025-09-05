EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы профессии с высоким доходом без высшего образования

2 минуты чтения 02:24

Издание об успехе Make It телеканала CNBC перечислило десять специальностей, которые не требуют степени бакалавра и позволяют получать в США более 100 тысяч долларов в год. По мнению экспертов, представители таких профессий будут оставаться востребованными, несмотря на финансовую нестабильность и развитие искусственного интеллекта.

В США специалисты со степенью бакалавра зарабатывают в среднем около 80 тысяч долларов в год, а работники со средним образованием — почти в два раза меньше, около 45 тысяч, выяснила компания LendingTree. В 2023 году лишь 9% работников без высшего образования зарабатывали более 100 тысяч долларов в год. При этом в некоторых профессиях до половины работников могут иметь такой доход.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

«[Гарантии занятости] в квалифицированных профессиях остаются выше, чем во многих отраслях, связанных с “белыми воротничками”. Эти профессии по-прежнему хорошо оплачиваются и обеспечивают стабильность, поскольку они жизненно важны для экономического успеха, и во многих из этих сфер по-прежнему наблюдается нехватка рабочей силы», — объяснил Нич Тремпер, старший экономист платформы по расчеты зарплат и льгот Gusto.

Среди монтажников лифтов и специалистов по их ремонту шестизначные суммы в долларах зарабатывают 47,5%, выяснили аналитики LendingTree. При этом средняя зарплата в этой сфере составляет 100 290 долларов.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Также более 40% сотрудников получают 100 тысяч долларов среди машинистов и операторов локомотивов, операторов и диспетчеров электростанций, монтажников и ремонтников линий электропередач. Все эти профессии также не требуют степени бакалавра в США.

Далее в рейтинге идут профессии, в которых много зарабатывают от 23% до 33% работников. Это руководители первой линии пожаротушения и профилактики пожаров, авиадиспетчеры и специалисты по эксплуатации аэродромов, проводники и начальники локомотивов, операторы различных установок и систем, крановщики, а также машинисты горных подземных машин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина