Названы профессии с высоким доходом без высшего образования

Издание об успехе Make It телеканала CNBC перечислило десять специальностей, которые не требуют степени бакалавра и позволяют получать в США более 100 тысяч долларов в год. По мнению экспертов, представители таких профессий будут оставаться востребованными, несмотря на финансовую нестабильность и развитие искусственного интеллекта.

В США специалисты со степенью бакалавра зарабатывают в среднем около 80 тысяч долларов в год, а работники со средним образованием — почти в два раза меньше, около 45 тысяч, выяснила компания LendingTree. В 2023 году лишь 9% работников без высшего образования зарабатывали более 100 тысяч долларов в год. При этом в некоторых профессиях до половины работников могут иметь такой доход.

«[Гарантии занятости] в квалифицированных профессиях остаются выше, чем во многих отраслях, связанных с “белыми воротничками”. Эти профессии по-прежнему хорошо оплачиваются и обеспечивают стабильность, поскольку они жизненно важны для экономического успеха, и во многих из этих сфер по-прежнему наблюдается нехватка рабочей силы», — объяснил Нич Тремпер, старший экономист платформы по расчеты зарплат и льгот Gusto.

Среди монтажников лифтов и специалистов по их ремонту шестизначные суммы в долларах зарабатывают 47,5%, выяснили аналитики LendingTree. При этом средняя зарплата в этой сфере составляет 100 290 долларов.

Также более 40% сотрудников получают 100 тысяч долларов среди машинистов и операторов локомотивов, операторов и диспетчеров электростанций, монтажников и ремонтников линий электропередач. Все эти профессии также не требуют степени бакалавра в США.

Далее в рейтинге идут профессии, в которых много зарабатывают от 23% до 33% работников. Это руководители первой линии пожаротушения и профилактики пожаров, авиадиспетчеры и специалисты по эксплуатации аэродромов, проводники и начальники локомотивов, операторы различных установок и систем, крановщики, а также машинисты горных подземных машин.