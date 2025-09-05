Джуд Лоу рассказал о своей «одержимости» Путиным из-за роли в кино

Британский актер Джуд Лоу, который сыграл Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайяса «Кремлевский волшебник», рассказал на Венецианском кинофестивале, что во время подготовки к роли он стал «навязчивым» наблюдателем за Путиным. Об этом сообщает Kyiv Post.

Издание называет Лоу «поразительно похожим» на Путина. Актеру удалось скопировать его «хмурый облик» и характерную манеру походки, говорится в статье.

«Есть много видеоматериалов, которые можно посмотреть, и, лично для меня, когда я начинаю вникать в эту тему, это становится чем-то вроде навязчивой идеи. Ты ищешь все больше и больше нового материала», — рассказал Лоу.

Актер добавил, что ему было непросто играть Путина из-за его «знаменитого невозмутимого выражения лица». По его словам, главная сложность при подготовке к роли заключалась в публичном облике Путина — Лоу назвал его «маской», сквозь которую «видно очень мало».

Издание отмечает, что режиссер фильма настаивал, чтобы Лоу «присвоил себе характер» и стал «носителем того, что [Путин] олицетворяет». Лоу, в свою очередь, признался, что он пытался не подражать Путину, а уловить его человеческую сущность.

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» уже состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина получила неоднозначные отзывы. Фильм основан на одноименном романе Джулиано да Эмполи, в котором рассказывается о кремлевском политтехнологе Вадиме Баранове. Прототипом образа стал бывший зампред правительства Владислав Сурков. Роман вышел в 2022 году и тогда же попал в список лучших книг года по версии Bloomberg.

