Фильм о Путине с Джудом Лоу получил неоднозначные оценки

На Венецианском кинофестивале показали фильм Оливье Ассайяса «Волшебник Кремля». Картина с Джудом Лоу в роли Владимира Путина вызвала у критиков противоречивые отклики. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины на основе рецензий сегодня составляет 46%.

Фильм основан на одноименном романе Джулиано да Эмполи о кремлевском политтехнологе Вадиме Баранове, прототипом которого стал Владислав Сурков. История охватывает период от распада СССР до аннексии Крыма. Главный герой в исполнении Пола Дано проходит путь от театрального режиссера до кремлевского советника и помогает Путину превратиться из малоизвестного чиновника в лидера, которого в фильме называют «царем».

Большинство рецензентов отметили игру Джуда Лоу. Его Путин получился холодным и угрожающим, но не карикатурным. Однако сама структура картины вызвала у критиков вопросы.

Так, The Hollywood Reporter назвал фильм «увлекательным пособием» по путинской эпохе, но заметил, что он перегружен фактами и событиями. В IndieWire подчеркнули меланхоличность и ровный тон, указав на нехватку энергии и «яда».

Самую жесткую рецензию написал колумнист британского The Guardian. Он охарактеризовал фильм как «изнурительно занудный и буквальный», обратил внимание на «бесконечный утомительный закадровый голос» и назвал игру Пола Дано однотонной и «гипнотически сонной». В публикации говорится, что герой Дано «неубедителен ни как либерал в молодости, ни как политический стратег, ни как пожилой рассказчик». По мнению журналиста The Guardian, фильм получился «лишенным всякой магии». При этом он отметил игру Джуда Лоу, который уверенно держит фильм на плаву благодаря «холодному воплощению власти».

Критики Next Best Picture, напротив, похвалили первую часть фильма, посвященную 1990-м. Они отметили ясность сценария и точные наблюдения, но посчитали вторую половину затянутой и перегруженной философскими рассуждениями.

А в рецензии Deadline картину назвали предупреждением для Запада. Там отметили, что Ассайяс показывает феномен «фальшивой демократии», когда институты существуют формально, но превращаются в инструмент манипуляции. Лоу описан как неожиданно убедительный Путин, а герой Дано — мягкий и загадочный, скрывающий за внешней простотой жестокость.

В целом критики сходятся во мнении, что «Волшебник Кремля» — картина масштабная, но неоднозначная. В ее достоинства записывают работу Джуда Лоу и внимание к политическому контексту, а среди слабых сторон чаще упоминают перегруженность деталями, однообразие персонажа Пола Дано и недостаток драматического напряжения.

По информации СМИ, мировая премьера «Волшебника Кремля» состоится только в конце января.