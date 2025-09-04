EN
Мир

Украденную нацистами картину изъяли у дочери бежавшего помощника Гитлера

19:54 | Обновлено: 19:55

Власти Аргентины изъяли «Портрет графини Коллеони», украденный нацистами у еврейского коллекционера в годы Второй мировой войны, сообщает агентство Reuters. Владельцев дома, в котором хранилась картина, суд отправил под домашний арест на 72 часа по подозрению в воспрепятствовании расследованию.

Найденная картина входила в коллекцию из более чем 1000 произведений искусства, украденных нацистами у арт-дилера из Амстердама Жака Гоудстиккера. Сам он погиб в 1940 году, пытаясь спастись от преследования.

Фото: «Портрет графини Коллеони», Генеральная прокуратура Аргентины

«Портрет дамы» итальянского художника Витторе Джузеппе Гисланди (1655-1743) считался пропавшим более 80 лет. Недавно нидерландская газета Algemeen Dagblad обнаружила картину на фотографиях из объявления о продаже дома в городе Мар-дель-Плата.

Журналисты выяснили, что этот дом принадлежал Патрисии Кадгиен, дочери Фридриха Кадгиена, который был экономическим советником Германа Геринга и Адольфа Гитлера. После поражения Германии чиновник бежал в Аргентину, он умер в 1979 году.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Аргентинские силовики провели обыск в доме из объявления, но картину не обнаружили. Позднее Кадгиен и ее муж передали картину в прокуратуру через своего адвоката. Теперь власти собираются допросить их по подозрению в попытке помешать расследованию.

Искусствовед Ариэль Бассано, принимавший участие в расследовании, считает, что «Портрет дамы» был написан в 1710 году. По его словам, картина находится в хорошем состоянии. Он оценивает ее стоимость примерно в 50 тысяч долларов, при этом отмечая, что на аукционе цена может вырасти до 180 тысяч. Наследники Гоудстиккера требуют передать картину им.

